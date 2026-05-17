ಕಾನ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಊರ್ವಶಿ ರೌಟೇಲಾ ಫ್ಯಾಷನ್ ಫಜೀತಿ: 'ಕಾಪಿ' ಮಾಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ವಿವಾದಿತ ಸುಂದರಿ, ಸದಾ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಟಿ ಊರ್ವಶಿ ರೌಟೇಲಾ (Urvashi Rautela) ಅವರಿಗೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಡವಟ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಕಾನ್ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವ'ದ (Cannes Film Festival) ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚಲು ಹೋದ ಊರ್ವಶಿ, ಈಗ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರು ಧರಿಸಿದ ಆ 'ಬಿಳಿ ಸೀರೆ'.
ಗಿಗಿ ಹಡಿದ್ ಸೀರೆಯ 'ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ' ಉಟ್ಟ ನಟಿ?
ವಿಷಯವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಬಾರಿಯ ಕಾನ್ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಊರ್ವಶಿ ರೌಟೇಲಾ ಐವರಿ (Ivory) ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಬಾರ್ಡರ್ ಇರುವ ಈ ಸೀರೆಗೆ ಅವರು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ತೊಟ್ಟು ಸಖತ್ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿಯೇ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಊರ್ವಶಿಯ ಕಾಲೆಳೆಯಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೂಪರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಗಿಗಿ ಹಡಿದ್ (Gigi Hadid) ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅಬು ಜಾನಿ ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ಖೋಸ್ಲಾ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸೀರೆಯನ್ನೇ ಊರ್ವಶಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಆರೋಪ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ವ್ಯಂಗ್ಯದ ಸುರಿಮಳೆ!
ಸದಾ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು "ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ" ಅಥವಾ "ಐಐಟಿ ಪದವೀಧರೆ" ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಊರ್ವಶಿ ಅವರ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಗಿಗಿ ಹಡಿದ್ ಸೀರೆಯ ಮೊದಲ ಕಾಪಿ (First Copy) ಉಟ್ಟ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಊರ್ವಶಿ ರೌಟೇಲಾ" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾಷನ್ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಪೇಜ್ 'ಡಯಟ್ ಸಬ್ಯ' ಕೂಡ ಊರ್ವಶಿ ಅವರ ಈ ನಡೆಯನ್ನು ಸಖತ್ ಆಗಿಯೇ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದೆ. "ಗಿಗಿ ಹಡಿದ್ ಅವರ ಅಬು ಜಾನಿ ಚಿಕಂಕರಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ನಾವು ಮರೆತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಇವರು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ? ಇದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಲು ಭಾರಿ ಧೈರ್ಯವೇ ಬೇಕು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಟ್ರೋಲ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಊರ್ವಶಿ!
ಟ್ವಿಟರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಊರ್ವಶಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಮೆಂಟ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಆಗುತ್ತಿದೆ. "ಇದೊಂದು ಕೇವಲ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಸ್ಟಂಟ್, ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಇವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಬರೆದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು "ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತಿಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ಊರ್ವಶಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪೋಸ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾದರೆ..
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಊರ್ವಶಿ ರೌಟೇಲಾ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೂ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ತೆಲುಗಿನ ಹಿರಿಯ ನಟ ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಭಿನಯದ 'ಡಾಕು ಮಹಾರಾಜ್' (Daaku Maharaj) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಿ ಕೊಳ್ಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಕೂಡ ಇದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಊರ್ವಶಿ ಅವರ ಈ 'ಕಾಪಿ ಕ್ಯಾಟ್' ಫ್ಯಾಷನ್ ಫಜೀತಿಯೇ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ!