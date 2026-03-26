ಧುರಂಧರ್ 2 ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಮ್ಜಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ 10 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಜಸ್ಕಿರತ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ 15 ಕೆಜಿ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹಮ್ಜಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ, ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅವರಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾರೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀರೋ, ವಿಲನ್ ಅಥವಾ ಕಾಮಿಡಿಯನ್, ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರವಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲೀನವಾಗುತ್ತಾರೆ. 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' (ಧುರಂಧರ್ 2) ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಅವರು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಜಸ್ಕಿರತ್ ಸಿಂಗ್ ರಂಗಿ' ಮತ್ತು 'ಹಮ್ಜಾ ಅಲಿ ಮಜಾರಿ' ಪಾತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಗುರು ಮತ್ತು 'ಧುರಂಧರ್ 2' ರಲ್ಲಿ ರಿಜ್ವಾನ್ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಮುಸ್ತಫಾ ಅಹ್ಮದ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಣವೀರ್ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆವರು ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಶಿಸ್ತಿನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಥೆಯೇ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ಹಮ್ಜಾ' ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕೇವಲ 6 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 10 ಕೆಜಿ ತೂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರತಿದಿನ 3,600 ರಿಂದ 4,000 ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಧಿಕ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಹಮ್ಜಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಜಸ್ಕಿರತ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತೆಳ್ಳಗೆ ಕಾಣಬೇಕಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ 15 ಕೆಜಿ ತೂಕವನ್ನು ಇಳಿಸಿದರು. ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿನ ಕಸರತ್ತು ಮುಂದುವರೆಯಿತು.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರಮ
ಒಂದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಈ ರೀತಿಯ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮುಸ್ತಫಾ ಅಹ್ಮದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ದಣಿವು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಣವೀರ್ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ್ದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆ ದಾಟಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.