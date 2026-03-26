ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಡಿರುವ 'ಫಿರ್ ಸೆ' ಹಾಡು ಕೇಳುಗರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದು, ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿ ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರ ಸ್ಪೈ-ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡುಗಳು ಕೂಡ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಫಿರ್ ಸೆ' ಹಾಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿ ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಈ ಹಾಡು, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ರಣವೀರ್ ಪಾತ್ರದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪಯಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾಡಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಜಸ್ಕಿರತ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಕುಟುಂಬ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ಹಮ್ಜಾ ಮತ್ತು ಆತನ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇದರಲ್ಲಿವೆ. ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ನೋವಿನ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದರಿಂದ, ಹಾಡು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮನಮುಟ್ಟುವಂತಿದೆ.
ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಭಾವುಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡು ನೋಡಿದ ನಂತರದ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಅತ್ತುಬಿಟ್ಟೆ. ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು?" ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ, ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮುಗಿಬಿದ್ದರು. ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲೂ ಈ ಹಾಡು ಬಂದಾಗ ತಮಗೂ ಅಳು ಬಂದಿತ್ತು ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಹೌದು, ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡು ಪ್ಲೇ ಆದಾಗ ನಾನೂ ಅತ್ತಿದ್ದೆ' ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
'ಈ ಹಾಡು ಒಂಥರಾ ಬೇರೆಯೇ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ' ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ರಣವೀರ್ ನಟನೆಗೂ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಹೌದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜಸ್ಕಿರತ್ಗಾಗಿ ಅತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 'ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಹೋದರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪತಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ, ಎಲ್ಲರೂ ಅತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ವಿವರ
ಇನ್ನು, ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಬ್ಬರ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 18 ರಂದು ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಿವ್ಯೂಗಳೊಂದಿಗೆ ಶುರುವಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಾ, ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಇದೀಗ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ₹1,000 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೆಂಜ್', 2025 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಧುರಂಧರ್' ಸಿನಿಮಾದ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ವರ್ಷ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ 'ಧುರಂಧರ್' ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಜಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಬಿ62 ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಆರ್. ಮಾಧವನ್, ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗವೇ ಇದೆ.