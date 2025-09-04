ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟಿಸಿರೋ 'ಡಾನ್ 3' ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರಂತೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಚೋಪ್ರಾ ವಾಪಸ್ ಬರಬಹುದು. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಜನವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ.
ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ 'ಡಾನ್ 3' ಘೋಷಣೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಸಿಕ್ತಾನೆ ಇವೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ತಡವಾಗ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಸಿಕ್ತಿರೋ ಸುದ್ದಿಗಳು ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ. ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣ್ವೀರ್ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿರೋದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಡಾನ್ ಅಲ್ಲ, ಹಳೆಯ ಇಬ್ಬರು ಡಾನ್ಗಳಾದ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು.
ಡಾನ್ 3 ರಲ್ಲಿ ಮೂರು 'ಡಾನ್'ಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ?
'ಡಾನ್ 3' ರಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರಂತೆ. ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸರಿ ಹೋದ್ರೆ ರಣ್ವೀರ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು 'ಡಾನ್'ಗಳು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ 2006 ರ 'ಡಾನ್' ಮತ್ತು 2011 ರ 'ಡಾನ್ 2' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಡಾನ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. 2006 ರ 'ಡಾನ್' 1978 ರ ಅದೇ ಹೆಸರಿನ ಚಿತ್ರದ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಅಮಿತಾಬ್-ಶಾರುಖ್ 'ಡಾನ್ 3' ರಲ್ಲಿರಬಹುದು!
ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ವರದಿ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮಿತಾಬ್ ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಡಾನ್ನ ಮೂರು ತಲೆಮಾರುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡೋದು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. 'ಡಾನ್ 3' ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ್ರೆ, ಅಮಿತಾಬ್, ಶಾರುಖ್ ಮತ್ತು ರಣ್ವೀರ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ರಣ್ವೀರ್, ಶಾರುಖ್ ಮತ್ತು ಅಮಿತಾಬ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಿರೋ ಸುದ್ದಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಒಬ್ಬ X ಬಳಕೆದಾರ "ಡಾನ್ 3 ರಲ್ಲಿ ರಣ್ವೀರ್ ಜೊತೆ ಅಮಿತಾಬ್ ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್ ಬರ್ತಿರೋ ಸುದ್ದಿ 'ಡಾನ್' ಸರಣಿಯ ಮೂರು ತಲೆಮಾರುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾದ್ರೆ ಮೂವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ" ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
'ಡಾನ್ 3' ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಚೋಪ್ರಾ ವಾಪಸ್ ಬರಬಹುದು
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ನಟಿಸಿದ್ದ 'ಡಾನ್' ಮತ್ತು 'ಡಾನ್ 2' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರೋಮಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಚೋಪ್ರಾ 'ಡಾನ್ 3' ರಲ್ಲೂ ಇರಬಹುದಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ರಣ್ವೀರ್ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿರೋದು ಮತ್ತು ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಖಚಿತ.