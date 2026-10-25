ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ರಾಮನಾಗಿ, ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ‘ರಾಮಾಯಣ: ಪಾರ್ಟ್ 1’ ಚಿತ್ರದ ಆರಂಭಿಕ ವಿಮರ್ಶೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಭಾವುಕ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಅದ್ಧೂರಿ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದ ಆರಂಭಿಕ ವಿಮರ್ಶೆ ವೈರಲ್: ಭಾವುಕ ಕಥೆ, ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
Ramayana First Review ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವ ‘ರಾಮಾಯಣ: ಪಾರ್ಟ್ 1’ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ರಾಮನಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಆರಂಭಿಕ ವಿಮರ್ಶೆಯೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಅದ್ಧೂರಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಈಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಕಥೆ ಮನಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂದಿರುವ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಚಿತ್ರದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಭಾವುಕವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಣ್ಣೀರು ತರಿಸುವಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಆದರೆ, ಇವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವದ ಮಾತುಗಳಾಗಿವೆ. ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಇದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈಗಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ದೃಶ್ಯ ವೈಭವದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದರ ಅದ್ಧೂರಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಭವ್ಯವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳ ವೈಭವವನ್ನು ‘ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಂಗ್ಸ್’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿರುವ ಚರ್ಚೆಯೂ ನಡೆದಿದೆ. ಅದೇ ವೇಳೆ, ದೃಶ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ‘RRR’ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಹೋಲಿಕೆಗಳು ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿವೆ.
ತಾರಾಗಣ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ, ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹನುಮಂತನಾಗಿ ಮತ್ತು ರವಿ ದುಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಿಮ್ಮರ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿರುವುದು ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭವ್ಯ ದೃಶ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ
‘ರಾಮಾಯಣ: ಪಾರ್ಟ್ 1’ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 2026ರ ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು 2027ರಿಂದ 2028ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳೂ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಆರಂಭಿಕ ವಿಮರ್ಶೆಯು ಚಿತ್ರದ ಅಂತಿಮ ಆವೃತ್ತಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವಿಮರ್ಶೆಯೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಚಿತ್ರದ ನಿಜವಾದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲು ಅಧಿಕೃತ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆ, ಪೌರಾಣಿಕ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅದ್ಧೂರಿ ದೃಶ್ಯಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರವು ತೆರೆಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪೂರೈಸಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರವಷ್ಟೇ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.