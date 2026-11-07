ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ನಟನೆಯ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ₹200 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಭಾನುವಾರದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಲಿದೆ. ₹1,000 ಕೋಟಿ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಈ ವಾರಾಂತ್ಯ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.
Ramayana Day 3 Box Office Collection: ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಯಶ್ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ರಾಮಾಯಣ: ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್’ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ₹200 ಕೋಟಿ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಆದರೆ ಗುರುವಾರದ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭದ ಬಳಿಕ ಶುಕ್ರವಾರ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ₹1,000 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯವೇ ಮಹತ್ವದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಲಿದೆ.
Sacnilk ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ನವೆಂಬರ್ 6ರ ವೇಳೆಗೆ ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ₹221.05 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾಲು ₹134.80 ಕೋಟಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ₹86.25 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಸುಮಾರು ಶೇ.40ರಷ್ಟಿದೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ
ನವೆಂಬರ್ 5ರ ಗುರುವಾರ ಐದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ ₹64.85 ಕೋಟಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಶುಕ್ರವಾರದ ಗಳಿಕೆ ಶೇ.25.9ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು ₹48.05 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ₹112.90 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯೊಂದೇ ₹35.50 ಕೋಟಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತದ ದಿನದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯೂ ಗುರುವಾರದ ₹128.75 ಕೋಟಿಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ₹92.30 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಶನಿವಾರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ
ಶುಕ್ರವಾರದ ಕುಸಿತದ ನಡುವೆಯೂ ಶನಿವಾರದ ಮುಂಗಡ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ Sacnilk ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮೊತ್ತ ₹46.82 ಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಆಸನಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಈ ಮೊತ್ತ ₹40.44 ಕೋಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ₹25.16 ಕೋಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಶನಿವಾರದ ಮುಂಗಡ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಆಸನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ₹5.89 ಕೋಟಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಭಾನುವಾರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಸವಾಲು
ಶನಿವಾರದ ಬಳಿಕ ಭಾನುವಾರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರದ ಪಾಲಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸವಾಲಾಗಬಹುದು. ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಜೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ PTI ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ Cinépolis India ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಶಿಷ್ ಮಿಶ್ರಾ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಇದು ಭಾನುವಾರದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಹಾಜರಾತಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇನ್ನು Box Office India ವರದಿಯೂ ನವೆಂಬರ್ 9ರ ಸೋಮವಾರದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ. ಆ ದಿನದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳತ್ತ ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ವರದಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ₹1,000 ಕೋಟಿ ಚರ್ಚೆ
‘ರಾಮಾಯಣ’ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಚಿತ್ರದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಗಳಿಕೆ ಕುರಿತು ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದವು. Miraj Entertainmentನ ಸಿಒಒ ಸಮೀರ್ ಮುನ್ಶಿ, ಚಿತ್ರವು ₹1,000 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು PTIಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹75–80 ಕೋಟಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ Sacnilk ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲ ದಿನದ ಗಳಿಕೆ ₹64.85 ಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ.
ಚಿತ್ರ ವಿತರಕ ವಿಶೇಕ್ ಚೌಹಾಣ್ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಭಕ್ತರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದರೆ ₹2,500–3,000 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಟ್ರೇಡ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ತರಣ್ ಆದರ್ಶ್ ಕೂಡ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಚಿತ್ರವನ್ನು 2D ಮತ್ತು 3D ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಅವರು, ಚಿತ್ರದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಭವಿಷ್ಯ ‘ಅಸಾಧಾರಣ’ವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಬರುವ ವನವಾಸದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಚಿತ್ರದ ಅಂತಿಮ ಗಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂಕಿ ನೀಡಲು ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದಲೂ ಗಣನೀಯ ಕೊಡುಗೆ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶನಿವಾರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಹಾದಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಲಿದೆ.