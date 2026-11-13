1987ರ ರಮಾನಂದ ಸಾಗರ್ ಅವರ 'ರಾಮಾಯಣ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಮತ್ತು ಜಟಾಯು ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದರ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸುನಿಲ್ ವರ್ಮಾ ಜಟಾಯು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರಚಲಿಯ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ, ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ 'ರಾಮಾಯಣಂ' ಚಿತ್ರವು ಈಗ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಮತ್ತು ಜಟಾಯು ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟದ ದೃಶ್ಯವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ VFX ಮತ್ತು ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಅವರ ಶಕ್ತಿಯುತ ಧ್ವನಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಅಂದಿನ ಜಟಾಯು ಹೇಗಿತ್ತು?
ಆದರೆ, ಇಂದಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ಈ ದೃಶ್ಯ ನೋಡುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 39 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಧಾರಾವಾಹಿ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. 1987 ರಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ರಮಾನಂದ ಸಾಗರ್ ಅವರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಧಾರಾವಾಹಿ 'ರಾಮಾಯಣ'ದಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಮತ್ತು ಜಟಾಯುವಿನ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ ತೋರಿಸಿದಾಗ, ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಜಿಐನಂತಹ ಯಾವುದೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ರಮಾನಂದ ಸಾಗರ್ ತಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಸರಳ ತಂತ್ರಗಳಿಂದ ಅದ್ಭು ಪವಾಡ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು, ಆ ದೃಶ್ಯವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಸಿರಾಗಿದೆ. 1987 ರ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ, ಅರುಣ್ ಗೋವಿಲ್ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಚಿಖಾಲಿಯಾ ತಾಯಿ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.
ವಿಶೇಷ ಮಣ್ಣನೆ ಪಡೆದ ಜಟಾಯು!
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ, ತಾಯಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ರಾವಣನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಜಟಾಯುವಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ ಸುನಿಲ್ ವರ್ಮಾ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಸುನಿಲ್ ವರ್ಮಾ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಇತರ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಜಟಾಯು ಪಾತ್ರವು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು.
ಸುನೀಲ್ ವರ್ಮಾಗೆ ಸವಾಲಾಗಿದ್ದ ಜಟಾಯು!
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಜಟಾಯುವಿನ ಚಿತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆಗ, ನಟನೊಬ್ಬ ಸ್ವತಃ ಭಾರವಾದ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜಟಾಯು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ರಾವಣನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಸುನಿಲ್ ವರ್ಮಾ ಜಟಾಯುವಿನ ತುಂಬಾ ಭಾರವಾದ ವೇಷಭೂಷಣವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮವಹಿಸಿದ ತಂಡ!
ಈ ವೇಷಭೂಷಣದ ಹಿಂದಿನ ತಂಡವು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿತ್ತು. ವೇಷಭೂಷಣವನ್ನು ಧರಿಸುವ ಮೊದಲು, ಕಲಾವಿದನ ಕೈಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿತ್ತು, ಇದರಿಂದ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಚಲನೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ, ಈ ಭಾರವಾದ ವೇಷಭೂಷಣದೊಂದಿಗೆ ಕಲಾವಿದನನ್ನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ರಮಾನಂದ್ ಸಾಗರ್ ಅವರ ತಂಡವು ಬಲವಾದ ಕೊಕ್ಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿತು. ಈ ಕೊಕ್ಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಜಟಾಯುವಿನ ಹಾರಾಟ ಮತ್ತು ರಾವಣನೊಂದಿಗಿನ ಹೋರಾಟದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸುನಿಲ್ ವರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ನೇತುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಕಲ್ಪನೆಯ ಬಲದ ಮೇಲೆ ರಚಿಸಲಾದ ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ದೂರದರ್ಶನದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.