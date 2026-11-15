ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ನಟನೆಯ 'ರಾಮಾಯಣ: ಪಾರ್ಟ್ 1' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 10 ದಿನ ಕಳೆದರೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಗಳಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ₹1,228 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ, ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.15): ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ನಟನೆಯ 'ರಾಮಾಯಣ: ಪಾರ್ಟ್ 1' ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಬ್ಬರ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 10 ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದರೂ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರವಾದ 10ನೇ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹72.90 ಕೋಟಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರದ ₹48.10 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶನಿವಾರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ.51.6ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
Sacnilk ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಭಾರತ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ₹685.60 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಒಟ್ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ₹819.50 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹1,228 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರವೂ ಭರ್ಜರಿ ಗಳಿಕೆ
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಮಾಯಣ' ಎರಡನೇ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಶನಿವಾರದ ಒಟ್ಟು ₹72.90 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯೊಂದೇ ₹53.75 ಕೋಟಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಭಾಷಾವಾರು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿ ₹5.40 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ತಲಾ ₹4.75 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿವೆ. ತೆಲುಗು ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ₹4.25 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ.
ಶನಿವಾರ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 23,451 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಸರಾಸರಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಶೇ.45.5ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ಶುಕ್ರವಾರದ ತುಸು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಗಳಿಕೆಯ ಬಳಿಕ ಶನಿವಾರ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ನವೆಂಬರ್ 9ರಂದು ಸೋಮವಾರ ಚಿತ್ರ ₹107.50 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಚಿತ್ರದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದೇ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ.
₹1,000 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದ 'ರಾಮಾಯಣ'; 'RRR' ದಾಖಲೆ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ₹1,000 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಯ ಗಡಿ ದಾಟಿರುವ 'ರಾಮಾಯಣ', ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಶನಿವಾರ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹30 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ, ಒಟ್ಟು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ₹408.50 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
Sacnilk ನೀಡಿರುವ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗಳಿಕೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 'ರಾಮಾಯಣ' ಪ್ರಸ್ತುತ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ 'KGF Chapter 2', 'ಜವಾನ್' ಮತ್ತು 'ಪಠಾಣ್' ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. 'KGF Chapter 2' ತನ್ನ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ₹1,215 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ನಟನೆಯ 'ಜವಾನ್' ₹1,160 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ 'ಪಠಾಣ್' ₹1,055 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದವು.
ಇದೀಗ 'ರಾಮಾಯಣ' ₹1,228 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'RRR' ಸಿನಿಮಾ ₹1,230 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಿದೆ. 'RRR' ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲು 'ರಾಮಾಯಣ'ಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕೇವಲ ₹2 ಕೋಟಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 11ನೇ ದಿನವೇ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿ
Sacnilk ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ನಟನೆಯ 'ದಂಗಲ್' ₹2,070.30 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಲು 'ರಾಮಾಯಣ' ಇನ್ನೂ ₹79.35 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಬೇಕಿದೆ.
ದೀಪಾವಳಿ 2028ಕ್ಕೆ 'ರಾಮಾಯಣ' ಎರಡನೇ ಭಾಗ
ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಯಶ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ 'ರಾಮಾಯಣ: ಪಾರ್ಟ್ 1' ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ದೇಶೀಯ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಭಾನುವಾರದ ಗಳಿಕೆ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ₹1,228 ಕೋಟಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗಳಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೇಲೇರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಎರಡನೇ ಭಾಗವು ದೀಪಾವಳಿ 2028ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.