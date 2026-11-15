ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಸ್ಟೈಲ್, ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ಅದ್ದೂರಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವರು ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್. ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಕನಸು, ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರೊಂದಿಗಿನ ಒಡನಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯ ನಟ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಟೈಲ್, ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ಅದ್ದೂರಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವರು ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್. ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡಿದವರು. ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಕನಸು, ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರೊಂದಿಗಿನ ಒಡನಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯ ನಟ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ ನಟನಾಗಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕನಸಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಚಾರಗಳು, ಕಥೆಯಲ್ಲಿನ ಹೊಸತನ ಹಾಗೂ ಅದ್ದೂರಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. 'ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ', 'ಸಿಪಾಯಿ', 'ಜೂಜುಗಾರ' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸೋಲು-ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀರೋ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂಬ ಹಮ್ಮು ಇರಲಿಲ್ಲ
ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಚಂದ್ರು, ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸ್ನೇಹಪರ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀರೋ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂಬ ಯಾವುದೇ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಊಟ, ತಿಂಡಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರು, ಸಣ್ಣ ಕಲಾವಿದರು ಎಂಬ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
400 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳದಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರವೇಶವೂ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಅವರು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತಿಂಗಳಿಗೆ 400 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ 'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ' ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು, 'ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು.
ಆಗ ಚಂದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 28 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 60-65 ವರ್ಷದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಯದಿಂದ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆಗ ಚಿತ್ರತಂಡದವರು ಅವರ ಸಂಬಳಕ್ಕಿಂತ ಐದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ಚಂದ್ರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
ಒಂದೇ ಟೇಕ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಯ್ತು ಅಭಿನಯ
'ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ' ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಅಂಬರೀಷ್, ಅಂಬಿಕಾ, ವಜ್ರಮುನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ರಂಗಭೂಮಿಯ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದ ಚಂದ್ರು ತಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಟೇಕ್ನಲ್ಲೇ ದೃಶ್ಯ ಓಕೆ ಆಯಿತು. ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಳಿಕ ಹಲವು ಅವಕಾಶಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದವು ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಲನ್ನಿಂದ ಕಾಮಿಡಿ ಕಲಾವಿದನಾದ ಪಯಣ
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದ ಚಂದ್ರು, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಾಮಿಡಿ ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸುವ ಆಸೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಬಳಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ನಂತರ ಖಳನಾಯಕನಿಂದ ಪೋಷಕ ನಟ, ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ, ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಧೈರ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಗುಣವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬದುಕಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶವನ್ನೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.