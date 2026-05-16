ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ರಾಮ್ ಪೋತಿನೇನಿ ಇದೀಗ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಹೊಸ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಾಯಕರಾಗಿ ನಟಿಸಲಿರುವ ತಮ್ಮ 23ನೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಾಪೋ ಸಿನಿಮಾಟಿಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪೋತಿನೇನಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ 'ಆಂಧ್ರ ಕಿಂಗ್ ತಾಲೂಕ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗಾಯಕ ಹಾಗೂ ಗೀತ ರಚನೆಕಾರರಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಮ್, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮ್ ಪೋತಿನೇನಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ 'ರಾಪೋ23' ಚಿತ್ರದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ ಎನ್ನಬಹುದಾದ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥಾಹಂದರವನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ, ಸೀನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್, ಕೃಷ್ಣ, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರಂತಹ ನಟನೆಯಿಂದ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಮ್ ಪೋತಿನೇನಿ ಕೂಡ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು, ನಿರ್ಮಾಪಕರು 'ವೀರ' ಎಂಬ ಪಾತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಒಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೆದರ್ ಜಾಕೆಟ್ ಧರಿಸಿ, ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಕಾಣುವ ರಾಮ್ ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ಡಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರ ಜಾಕೆಟ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ 'V' ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅಪಾಯ, ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, 'ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಎ ಲೋನ್ ವುಲ್ಫ್' ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್, ಒಂಟಿತನ, ತೀಕ್ಷ್ಣ ಗ್ರಹಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ನಾಯಕನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರದ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ರಾಮ್
ತಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ರಾಮ್ ಪೋತಿನೇನಿ ಅವರೇ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಬಲಿಷ್ಠ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ವೀರ' ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರದ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ತರಲು ಅವರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಘೋಷಣಾ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಕಲಾವಿದರು ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ರಾಮ್ ಪೋತಿನೇನಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಗಾರ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಮ್ ಪೋತಿನೇನಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕೃಷ್ಣ ಪೋತಿನೇನಿ, ಬ್ಯಾನರ್ ರಾಪೋ ಸಿನಿಮಾಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಿಆರ್ಒ ಶಬರಿ.