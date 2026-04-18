ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಪೋತಿನೇನಿ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಯಶಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಗಿರುವ ರಾಮ್ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ?
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಪೋತಿನೇನಿ ಸದ್ಯ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸತತ ಹಿಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದ ರಾಮ್, ಮಾಸ್ ಇಮೇಜ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಎಡವಿದರು. 'ಇಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಶಂಕರ್' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೂ ಹಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ರಾಮ್, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ವಿಚಾರಗಳಿಂದಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ರಾಮ್ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಮದುವೆ ವಿಷಯವನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಮ್ ಮದುವೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡಿತ್ತಾದರೂ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ನಟಿ ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಜೊತೆ ರಾಮ್ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಂತರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, 'ಆಂಧ್ರ ಕಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬೋರ್ಸೆ ಜೊತೆ ರಾಮ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ರಾಮ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಇದೂ ಸುಳ್ಳು ಎನಿಸುತ್ತದೆ.
ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ರಾಮ್ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಾನು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರುವುದು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಭಾಗ. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿರಲು ನಾನು ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ತನ್ನ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಖಾಲಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನಂದಿಸುವುದಾಗಿ ರಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯ ತನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ತನಗಾಗಿ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆನಂದವಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 'ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ನಾನು ಸಿದ್ಧ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರೂ ಬರದಿದ್ದರೂ, ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವುದರಲ್ಲೇ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುತ್ತದೆ
ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ನೂರಾರು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೂ ತನಗಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೊನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕಳೆದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.