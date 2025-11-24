ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮದ ಗುಸುಗುಸು ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥಾಹಂದರದ ಮೂಲಕ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 'ಆಂಧ್ರ ಕಿಂಗ್ ತಾಲೂಕು' ಸಿನಿಮಾ 2025ರ ನವೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ. ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ನಡುವಿನ ಈ 'ರಿಯಲ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ' ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

ರಾಮ್ ಪೋತಿನೇನಿ ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬೋರ್ಸೆ ಲವ್!

ರಾಮ್ ಪೋತಿನೇನಿ - ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬೋರ್ಸೆ ನಡುವೆ ಲವ್ವು? 'ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್' ಎಂದ ನಟಿ.. ನಾಚಿ ನೀರಾದ ಹೀರೋ! ಏನಿದು ಸುದ್ದಿ?

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಟಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೊಸದೊಂದು ಪ್ರೇಮಕಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗುಸುಗುಸು ಜೋರಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಅಂದ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಪಡ್ಡೆಹುಡುಗರ ನಿದ್ದೆ ಗೆದ್ದಿರುವ ಸುಂದರಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬೋರ್ಸೆ (Bhagyashri Borse) ಮತ್ತು ಟಾಲಿವುಡ್‌ನ ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಪೋತಿನೇನಿ (Ram Pothineni) ಅವರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕುತ್ತಿದೆ. 'ಕಾಂತ' (Kaantha) ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ, ಇದೀಗ ರಾಮ್ ಪೋತಿನೇನಿ ಜೊತೆ 'ಆಂಧ್ರ ಕಿಂಗ್ ತಾಲೂಕು' (Andhra King Taluka) ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಟೇರುವ ಮುನ್ನವೇ ಈ ಜೋಡಿಯ ನಡುವೆ 'ಸಮ್‌ಥಿಂಗ್ ಸಮ್‌ಥಿಂಗ್' ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಗಾಂಧಿನಗರದಿಂದ ಫಿಲ್ಮ್ ನಗರದವರೆಗೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.

ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಲವ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ರೀತಿಯ ಮಾತು!

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಈ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿದಂತಾಗಿದೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮೈಕ್ ಹಿಡಿದು ಮಾತನಾಡಿದ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ, ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು ಕೇವಲ ಸಹನಟನ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನವೋ ಅಥವಾ ಅದರಾಚೆಗಿನ ಪ್ರೇಮವೋ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ, "ತನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ, ಅವರಿಗಾಗಿಯೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ಏನೇ ಮಾಡಲೂ ಸಿದ್ಧವಿರುವ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ತಾವೇ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ "ಏಮ್ ಅಂತಾರೂ? ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ (King of Hearts) ಅಂತಾರೂ.. ಯು ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ರಾಮ್ (You Call him Ram)" ಎಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬಾಯಿಂದ 'ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್' (ಹೃದಯಗಳ ರಾಜ) ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶಿಳ್ಳೆ, ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಮಾಡಿದರು. ಇತ್ತ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ರಾಮ್ ಪೋತಿನೇನಿ, ನಟಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಖತ್ ನಾಚಿ ನೀರಾದರು. ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಬ್ಲಶಿಂಗ್ (Blush) ಮತ್ತು ನಗು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, "ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ ರಾಮ್, ನೀವು ಬೆಸ್ಟೆಸ್ಟ್ (Bestest).. ನಿಮ್ಮ ಗೆಲುವು ಅಥವಾ ಸೋಲು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ನೀವು ಟಾಪ್ ನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದರೂ, ನಮಗೆ ನೀವೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ. ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಭಾವುಕವಾಗಿ ನುಡಿದರು. ಈ ಮಾತುಗಳು ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಆಪ್ತತೆಯನ್ನು ಜಗಜ್ಜಾಹೀರು ಮಾಡಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

'ಆಂಧ್ರ ಕಿಂಗ್ ತಾಲೂಕು' ಸಿನಿಮಾ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?

ಇನ್ನು ಈ ಜೋಡಿ ಒಂದಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಆಂಧ್ರ ಕಿಂಗ್ ತಾಲೂಕು' ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದೊಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ ಆಗಿದ್ದು, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಪಿ (Mahesh Babu P) ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಮತ್ತು ಆತನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಕಥೆಯಿದೆ.

ರಾಮ್ ಪೋತಿನೇನಿ 'ಸಾಗರ್' ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಆತ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹುಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಅಥವಾ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನಾಗಿ 'ಆಂಧ್ರ ಕಿಂಗ್' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ (Upendra) ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ. ಅಂದರೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ರಾಮ್ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವದ ನಡುವಿನ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆದಿಡಲಿದೆ.

ತಾರಾಗಣ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾವಾಗ?

ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾವ್ ರಮೇಶ್, ಮುರಳಿ ಶರ್ಮಾ, ರಾಜೀವ್ ಕನಕಾಲ ಮುಂತಾದ ಘಟಾನುಘಟಿ ಕಲಾವಿದರು ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿವೇಕ್-ಮೆರ್ವಿನ್ (Vivek-Mervin) ಜೋಡಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮದ ಗುಸುಗುಸು ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥಾಹಂದರದ ಮೂಲಕ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 'ಆಂಧ್ರ ಕಿಂಗ್ ತಾಲೂಕು' ಸಿನಿಮಾ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2025ರ ನವೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ನಡುವಿನ ಈ 'ರಿಯಲ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ' ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.