ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಡುವೆಯೂ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೌರವ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಎಸ್ಕ್ವೈರ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಮ್ಯಾಗಜಿನ್‌ನ ಕವರ್ ಪೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಟಾಲಿವುಡ್ ನಾಯಕ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಮೆಗಾ ಕುಟುಂಬದ ಕುಡಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು, ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತನಗೇ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಇಮೇಜ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಬೆಳೆದರೂ, ಚರಣ್ ತಮ್ಮ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಮರೆತಿಲ್ಲ. ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲು ತಂದೆ ಚಿರಂಜೀವಿಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸದ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬುಚ್ಚಿಬಾಬು ಸನಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದು, ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ಚಿತ್ರತಂಡವು ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಜೂನ್‌ಗೆ ಮುಂದೂಡಿದೆ.

ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸಗಳ ನಡುವೆಯೂ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೌರವ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಎಸ್ಕ್ವೈರ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಮ್ಯಾಗಜಿನ್‌ನ ಕವರ್ ಪೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಟಾಲಿವುಡ್ ನಾಯಕ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಚರಣ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ತಂದೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಬೀರಿದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Related Articles

Related image1
Related image2
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ನಿಜವಾದ ಹೀರೋ ಎಂದು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಅವರು ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದುದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೂ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಮಯ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚರಣ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್‌ಡಮ್ ಇದ್ದರೂ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಂದೆಯಂತೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಚರಣ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಿದೆ

ಎಂತಹ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಂದರೂ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವ ಗುಣ ಚಿರಂಜೀವಿಯವರಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಪ್ರಭಾವ ನನ್ನ ಮೇಲೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ನಾನೂ ಕೂಡ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಕ್ಕರೂ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಬಳಿ ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾ ನಂತರ ಚರಣ್, ಸುಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಭಾರಿ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.