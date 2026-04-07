ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟನೆಯ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಮೌಳಿ 'ಆವರೇಜ್ ಸಿನಿಮಾ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರು. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದ ಆ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಜಕ್ಕಣ್ಣ ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರು?
ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಮೌಳಿ ತಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾದ ಹಿರಿಮೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಜಕ್ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಪ್ರಭಾಸ್, ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರಂತಹ ನಟರು ರಾಜಮೌಳಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದಲೇ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆದರು.
ರಾಜಮೌಳಿ ಆಗಾಗ ಟಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. 'ಮಗಧೀರ' ಸಿನಿಮಾ ಆಲ್-ಟೈಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೂ, ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಆಗ ರಾಜಮೌಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ 'ರಚ್ಚ' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. 'ಮಗಧೀರ' ನಂತರ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟಿಸಿದ 'ಆರೆಂಜ್' ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಬಾರಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಪಕ್ಕಾ ಮಾಸ್ ಕಥೆಯನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡರು. ಅದೇ ಸಂಪತ್ ನಂದಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಚ್ಚ' ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಚಿತ್ರ ಮಾಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು.
ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. 'ಕೇವಲ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ಕ್ರೇಜ್ ಬರುತ್ತದೆ' ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. 'ಅದೇ ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ, 'ರಚ್ಚ' ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ. ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಆವರೇಜ್ ಸಿನಿಮಾ. ಆದರೂ 45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು?' ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು.
ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆವರೇಜ್
ನಟರಿಗೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ವಂತ ಕ್ರೇಜ್ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ರಾಜಮೌಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. 'ರಚ್ಚ' ಸಿನಿಮಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆವರೇಜ್ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂಪತ್ ನಂದಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 'ರಚ್ಚ' ಸಿನಿಮಾ ಆ ಕಾಲದ ಟಾಪ್ 3 ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ನಿಂತಿತು.