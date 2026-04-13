ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಎಷ್ಟೋ ನಟಿಯರ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪತ್ನಿ ಉಪಾಸನಾಗೆ ಅದ್ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಬೇಸರವಿಲ್ಲವಂತೆ. ಆದರೆ, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು ಪಡ್ತಾರಂತೆ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಪುತ್ರ ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಇದೀಗ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಉಪಾಸನಾ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ. ಮೂಲ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇವರಿಗೆ ಕ್ಲೀಂಕಾರಾ ಎಂಬ ಮಗಳು ಜನಿಸಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು (ಒಬ್ಬಳು ಹೆಣ್ಣು, ಒಬ್ಬ ಗಂಡು) ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಪಾಸನಾ ತಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕುಟುಂಬವನ್ನೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ.

ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಟಿಯರ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಟಿಯರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಉಪಾಸನಾಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು ಆಗುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಅದು ವೃತ್ತಿಯ ಭಾಗವೆಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಪಾಸನಾ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಲಸ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ.

ಉಪಾಸನಾಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು ತರಿಸುವ ಆ ಹುಡುಗಿ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಅವರದ್ದೇ ಮಗಳು ಕ್ಲೀಂಕಾರಾ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಗಳು ಕ್ಲೀಂಕಾರಾ ಜೊತೆಯೇ ಆಟವಾಡುತ್ತಾರಂತೆ. ಆ ಮಗುವಿಗೂ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಇರಲಿಕ್ಕೇ ಇಷ್ಟವಂತೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಬಾಂಧವ್ಯ ನೋಡಿದರೆ ಉಪಾಸನಾಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚಾಗುತ್ತದಂತೆ. 'ಅವರಿಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಡಿ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು' ಎಂದು ಉಪಾಸನಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಬಗ್ಗೆ ಉಪಾಸನಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತು

ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತುಂಬಾ ಕರುಣಾಮಯಿ. ತಾವು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಅವರು ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ತಾವು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫನ್ನಿ ಪರ್ಸನ್ ಎಂದು ಉಪಾಸನಾ ಪತಿಯನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ 'ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್' ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈಗ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬುಚ್ಚಿ ಬಾಬು ಸಾನಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.