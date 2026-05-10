ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ 'ಪೆದ್ದಿ' ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ. ಬುಚ್ಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ 2026ರ ಜೂನ್ 4 ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಮೇ 16 ರಂದು ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಮೆಗಾ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 'ಪೆದ್ದಿ'ಗೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿರುವ ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಲೈವ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿಸಲಿದೆ.
ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ 'ಪೆದ್ದಿ' ಮೆಗಾ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟನೆಯ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮೇ 16 ರಂದು ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರತಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಹಬ್ಬದಂತೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬುಚ್ಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ವೆಂಕಟ್ ಸತೀಶ್ ಕಿಲಾರು, ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಲೈವ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್, ಟೀಸರ್ ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಹವಾ ಎಬ್ಬಿಸಿವೆ.
ರಿಲೀಸ್ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ 'ಪೆದ್ದಿ' ರೆಕಾರ್ಡ್
'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭ ಪಡೆದಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಶುರುವಾದ ಕೇವಲ 4 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ $100K ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿರುವ ಕ್ರೇಜ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಕುಮಾರ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಚಿತ್ರದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಗಳಿದ ನಂತರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಡಬಲ್ ಅವತಾರ್, ಹಾಡುಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕ್ರೇಜ್
ಈ ಚಿತ್ರದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹಳ್ಳಿಯ ರಫ್ & ಟಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಾಗಿ, ನಂತರ 'ಪೆದ್ದಿ ಪೈಲ್ವಾನ್' ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್, ಜಗಪತಿ ಬಾಬು, ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯೇಂದು ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಗೀತದ 'ಚಿಕಿರಿ ಚಿಕಿರಿ' ಹಾಡು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ 200 ಮಿಲಿಯನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀವ್ಸ್ ಪಡೆದಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, 'ರಾಯ್ ರಾಯ್ ರಾ ರಾ' ಹಾಡನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ 66 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ನೋಡಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಜಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಿದೆ.