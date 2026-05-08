ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟನೆಯ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್‌ಗೆ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಹಾಗೂ 'ಪುಷ್ಪ' ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಕುಮಾರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷಣದ ಬಿಟಿಎಸ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಸಿನಿಮಾ 2026ರ ಜೂನ್ 4ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.

ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟನೆಯ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈಗ ಚಿತ್ರತಂಡ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಿಟಿಎಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಹಾಗೂ 'ಪುಷ್ಪ' ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಕುಮಾರ್ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸೆಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳಿವೆ.

'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರತಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, "ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಕೆಲವು ಖುಷಿಯ ಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಕುಮಾರ್ 'ಪೆದ್ದಿ' ಶೂಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್ 4, 2026 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಜೂನ್ 3 ರಂದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳು ಇರಲಿವೆ. ಟ್ರೇಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ," ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಕೂಡ ಈ ಬಿಟಿಎಸ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "'ಪೆದ್ದಿ' ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೆದ್ದಿ. #Throwback," ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಮತ್ತು ಸುಕುಮಾರ್ ಅವರು 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರತಂಡದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಗೆಟಪ್‌ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದು, ಇಬ್ಬರೂ ಗಣ್ಯರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು.

'ಪೆದ್ದಿ'ಯಲ್ಲಿ ಸುಕುಮಾರ್ ಪಾತ್ರವೇನು?

ಚಿತ್ರತಂಡದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪ್ರಕಾರ, 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಕಥೆಯ ಹಂತದಿಂದ ಹಿಡಿದು, ನಾಯಕನ ಆಯ್ಕೆ, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲೂ ಸುಕುಮಾರ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಡಿಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲೂ ಕುಳಿತು, ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನ (ಬುಚ್ಚಿ ಬಾಬು ಸಾನಾ) ವಿಷನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ತೆರೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ.

'ಪೆದ್ದಿ' ತಾರಾಗಣ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ವಿವರ

ಬುಚ್ಚಿ ಬಾಬು ಸಾನಾ ಕಥೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಶಿವ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್, ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್, ದಿವ್ಯೇಂದು ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವೃದ್ಧಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟ ಸತೀಶ್ ಕಿಲಾರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮೈತ್ರಿ ಮೂವೀ ಮೇಕರ್ಸ್ ಸಹಯೋಗ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ 2026ರ ಜೂನ್ 4 ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.