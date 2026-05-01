ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ರತ್ನವೇಲು ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬುಚ್ಚಿ ಬಾಬು ಸಾನಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದು, 2026ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅಭಿನಯದ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೊನೆಗೂ ಮುಗಿದಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ಸಿನಿಮಾ, ಈಗ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್
ಈ ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ರತ್ನವೇಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ 'ತುಂಬಾ ಸ್ಮರಣೀಯ' ಎಂದು ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರತ್ನವೇಲು, "ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ @AlwaysRamCharan ಅವರ #Peddi ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಯಿತು! ಇದೊಂದು ಸ್ಮರಣೀಯ ಪಯಣ. #RC ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ. ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಅವರು ಅದ್ಭುತ ನಟ, ತೆರೆ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ. ಈ ಸುಂದರ ನೆನಪುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಆಭಾರಿ. @BuchiBabuSana @arrahman @vriddhicinemas" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ, ರಿಲೀಸ್ ಯಾವಾಗ?
ರತ್ನವೇಲು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮುಗಿಬಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹಲವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ನೋಡಲು ಕಾಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಬರೆದರೆ, 'ಯೆಸ್ಸ್ಸ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊದಲು, ಚಿತ್ರತಂಡವು ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಇದೇ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ಗೆ ಮುಂದೂಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
ಮೊದಲು ಏಪ್ರಿಲ್ 30, 2026ಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಟೀಸರ್, ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಕುಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಿರೂಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಶುರುವಾಗುವ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಗದೆ ಹಿಡಿದು ತಾಲೀಮು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಇದು ಅವರ ಪಾತ್ರದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಸಾರಿ ಹೇಳಿತ್ತು.
ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ
'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬುಚ್ಚಿ ಬಾಬು ಸಾನಾ ಅವರೇ ಕಥೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್, ದಿವ್ಯೇಂದು ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.