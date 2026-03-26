'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ನಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ನಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಬಳಿ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡವೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. 'ಪೆದ್ದಿ' ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ, ಯಾರೂ ಆತಂಕಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಎಡಗಣ್ಣಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾರೂ ಆತಂಕಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಂಡ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೆಗಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ಗೆ ಗಾಯವಾದಾಗ ಮೆಗಾ ಕುಟುಂಬ ಆತಂಕಗೊಂಡಿತ್ತು. ಏನಾಯಿತೆಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ನಿರಾಳರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ವೈದ್ಯರ ಹೆಸರನ್ನು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾ. ಸುಧಾಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ದು, ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಚರಣ್ ಕಣ್ಣುರೆಪ್ಪೆಗೆ ನೀವು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಮಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ವರದಾನ. ನಿಮ್ಮ ನಿಖರತೆ, ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಆತಂಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಾಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವೈದ್ಯರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಾ. ಸುಧಾಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಜೂಬ್ಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಪಾಸನಾ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರ.
'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ರಾಮ್ ಚರಣ್ಗೆ ಗಾಯವಾದ ಕಾರಣ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳಲಿದೆ, ಚರಣ್ ಒಂದು ವಾರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಈಗ ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲ. ಅಂದುಕೊಂಡ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿರುವ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾದ ರಿಲೀಸ್ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್ ಒಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಾಳೆ, ಅಂದರೆ ಶುಕ್ರವಾರ 'ಪೆದ್ದಿ ಗೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್' ಎಂಬ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಶ್ರೀರಾಮ ನವಮಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ತಂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಏನೆಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.