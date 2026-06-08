ಪತ್ನಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಉದ್ಯಮಿ ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಸಂದೇಶವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಲ್ಪಾ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಶಕ್ತಿ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಅವರು, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಯಂತೆ ಜೊತೆಗಿದ್ದವಳು ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ಯಮಿ ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ, ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಹೇಗೆ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಈ ವರ್ಷದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್... ಇದು ಸಂಭ್ರಮ ಅಥವಾ ಖುಷಿಯ ಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾರು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಏನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ," ಎಂದು ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಚಲ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಗಳಿರುವ ಅವರು, "ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ. ಭಾವನೆಗಳು ಮಿತಿಮೀರಿದಾಗ ನೀನು ತಾಳ್ಮೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾದಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲೂ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದವಳು ನೀನು," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕುಂದ್ರಾ, ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರನ್ನು ದೇವತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಬ್ಬ ದೇವಿಯ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀನು ಪೋಷಿಸುತ್ತೀಯಾ, ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೀಯಾ, ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತೀಯಾ, ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಎದುರಿಸಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೀಯಾ," ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. "ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಮೈ ಲವ್. ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಿನಗೆ ಕೊಡಲಿ @theshilpashetty," ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೇಗನೇ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಶಿಲ್ಪಾಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧ
ಅಂದ್ಹಾಗೆ, ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ 2009ರ ನವೆಂಬರ್ 22ರಂದು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ 2012ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಯಾನ್ ಎಂಬ ಮಗ ಜನಿಸಿದ. ನಂತರ, 2020ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯ್ತನದ ಮೂಲಕ ಸಮೀಶಾ ಎಂಬ ಮಗಳು ಜನಿಸಿದಳು.
ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ...
ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ, ಉದ್ಯಮಿ ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಮೆಹರ್' ಎಂಬ ಪಂಜಾಬಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಟನೆಗೂ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಬಸ್ರಾ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 'ಸೂಪರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 5' ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಅವರು 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜೂನ್ 12ರಿಂದ ZEE5 ನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಲಿರುವ 'ಮಾ ಹೈ ನಾ' ಎಂಬ ಹೊಸ ಶೋ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.