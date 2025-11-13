ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೇವಲ ಪೋಷಕರ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಾಧನಗಳಾಗಿ ನೋಡದೆ, ಅವರನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ..
ಮಗನನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಐಕಾನ್ ಮತ್ತು ಸದಾ ನಗುಮುಖದ ತಾರೆ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂದ್ರಾ (Shilpa Shetty), ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಷ್ಟೇ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಅನನ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಗಳೇನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, "ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು" ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗ ವಿಹಾನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ, ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು, ಆದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮವೂ ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವನು ತಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ" ಎಂದು ಶಿಲ್ಪಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ವಿಹಾನ್ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಇಂದಿನ ಬಹುತೇಕ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಪಾಲನೆಯ ವಿಧಾನಗಳು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗಿವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಶಿಲ್ಪಾ ಆಳವಾದ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ, ನಾವು ಪೋಷಕರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗಿಲ್ಲ. "ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇದೆ. ನಾವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಇದು ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಪೀಳಿಗೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯೇ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ.
ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡುವುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ
ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡುವುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಶಿಲ್ಪಾ ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. "ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ" ಎಂಬ ಅವರ ಮಾತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೋಷಕರೂ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ. ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗಿನಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೆ, ಅದು ಅವರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ವತಂತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಸಂದೇಶ
ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೇವಲ ಪೋಷಕರ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಾಧನಗಳಾಗಿ ನೋಡದೆ, ಅವರನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅನನ್ಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲು ಪೋಷಕರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂದ್ರಾ ಅವರ ಈ ಪ್ರಗತಿಪರ ಪಾಲನಾ ವಿಧಾನವು ಅನೇಕರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಲು, ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಮೂಡಿಸಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ.