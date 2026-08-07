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- 'ಅಮೃತಧಾರೆ'ಯಲ್ಲಿ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಿನಿಮಾದ ನೆನಪು.. ಭೂಮಿಕಾ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಆತಂಕ!
'ಅಮೃತಧಾರೆ'ಯಲ್ಲಿ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಿನಿಮಾದ ನೆನಪು.. ಭೂಮಿಕಾ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಆತಂಕ!
Amruthadhare serial news: ಅಮೃತಧಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ದುಃಖ ಎರಡೂ ಸಮ್ಮಿಳಿತವಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳು ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿಯ 'ಅಮೃತಧಾರೆ' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಮೈಸೂರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ
ಮೈಸೂರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ
ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿ 'ಅಮೃತಧಾರೆ' ಈಗ ವೀಕ್ಷಕರ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳನ್ನು ಒದ್ದೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವುಕ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಭೂಮಿಕಾಗೆ ಈಗ 'ಕ್ಯಾನ್ಸರ್' ಎಂಬ ಕಠಿಣ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕಿಮೋಥೆರಪಿ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನೋವಿನಲ್ಲೇ ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ದ ಭೂಮಿಕಾಳನ್ನು ಆ ಕತ್ತಲ ಲೋಕದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಹೊರತರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಗೌತಮ್ ದಿವಾನ ಆಕೆಯನ್ನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ.
ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಹಾರಾಣಿಯೇ
ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಹಾರಾಣಿಯೇ
ಮೈಸೂರಿನ ಅಧಿದೇವತೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಗೌತಮ್ ಭೂಮಿಕಾಳನ್ನು ಅರಮನೆಯ ವೈಭವವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬಿಳಿ ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಸವಳಿದಿದ್ದ ಭೂಮಿಕಾಗೆ ಅರಮನೆಯ ಈ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಸುಂದರ ಕನಸನ್ನು ಗೌತಮ್ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಭೂಮಿಕಾ, "ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ ಅರಮನೆ ನೋಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕುಮಾರ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು, ನನ್ನನ್ನು ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಸುತ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಭಾವುಕಳಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೌತಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, "ನಾನು ಮಹಾರಾಜ ಹೌದೋ ಅಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಹಾರಾಣಿಯೇ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮಾತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವೀಕ್ಷಕನ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ.
ದುರಂತಮಯ ಸಿನಿಮಾ
ದುರಂತಮಯ ಸಿನಿಮಾ
ಅಂದಹಾಗೆ, ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಿನಿಮಾ 'ಅಮೃತಧಾರೆ' ನೆನಪಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ನಾಯಕಿಗೆ (ರಮ್ಯಾ), ನಾಯಕ (ಧ್ಯಾನ್) ಆಕೆಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಜಾಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಇಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಅಂತ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ದುರಂತಮಯವಾಗಿತ್ತು. ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಮುಂದೆ ನಾಯಕಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುತ್ತಾಳೆ.
ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಪವಾಡ ನಡೆಯಲಿ
ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಪವಾಡ ನಡೆಯಲಿ
ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಹೆಸರೂ ಕೂಡ 'ಅಮೃತಧಾರೆ' ಎಂದೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆದಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಭೂಮಿಕಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಭಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು "ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಅಂತ್ಯ ಸಿನಿಮಾದಂತೆ ಆಗದಿರಲಿ, ಭೂಮಿಕಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆದ್ದು ಬಂದು ಗೌತಮ್ ಜೊತೆ ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳಲಿ" ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಪವಾಡ ನಡೆಯಲಿ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರ ಹಾರೈಕೆ.
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