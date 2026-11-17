'ಚಿತ್ರಬ್ರಹ್ಮ' ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಬಂದು 4 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಆಳಿದ ಇಬ್ಬರು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ನಟನನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು, ಆದರೆ 1972ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಮಹಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಚಿತ್ರಬ್ರಹ್ಮ ಎಸ್.ಆರ್. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್. ಇವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಆ ಇಬ್ಬರು ದಿಗ್ಗಜರೇ 'ಸಾಹಸಸಿಂಹ' ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಮತ್ತು 'ರೆಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್' ಅಂಬರೀಶ್.
ಇಬ್ಬರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಯುವಕರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡಿದ ಕಥೆ!
ನಾಗರಹಾವು ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ, ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಅವರು 'ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್' ಎಂದು ಹೊಸ ಹೆಸರಿಟ್ಟು 'ರಾಮಾಚಾರಿ' ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಮಂಡ್ಯದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯುವಕನಾಗಿದ್ದ ಅಮರನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ಆಡಿಷನ್ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ, 'ಜಲೀಲ'ನ ಪಾತ್ರ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು 'ಅಂಬರೀಶ್' ಆಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಬುಲ್ ಬುಲ್ ಮಾತಾಡಕಿಲ್ವಾ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲೇ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ನುಡಿದಿದ್ದ ಆ ಭವಿಷ್ಯ!
'ನಾಗರಹಾವು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಚಾರಿ ಮತ್ತು ಜಲೀಲ ಬದ್ಧ ವೈರಿಗಳಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರೂ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆಫ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಪ್ರತಿಭೆ, ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಿಚ್ಚು ಮತ್ತು ನಡುವಿನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲೇ, ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಆಳುತ್ತೀರಿ, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೀರಿ" ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಭವಿಷ್ಯ ನಿಜವಾದ ರೀತಿ ಮತ್ತು 4 ದಶಕಗಳ ದರ್ಬಾರ್!
ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ನುಡಿದಿದ್ದ ಆ ಮಾತು ಮುಂದೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ನಿಜವಾಯಿತು. ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಮತ್ತು ಅಂಬರೀಶ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಂತೆ ಮೆರೆದರು. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವಾದರೆ, ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ 'ಮಂಡ್ಯದ ಗಂಡು' ಆಗಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿ ಮಿಂಚಿದರು.
ಗುರುವಿನ ಮೇಲಿದ್ದ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂತ್ಯ!
ತಾವು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆದರೂ, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಅಂಬಿ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರಿರುವವರೆಗೂ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ 'ದೇವರು' ಮತ್ತು 'ಗುರು' ಎಂದೇ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಪರೂಪದ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ನೀಡಿದ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅಂಬಿ-ವಿಷ್ಣು ಅವರ ಅಮರ ಸ್ನೇಹ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡುವಂತಹದ್ದು.