ವರನಟ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ಕಲಾಪಯಣದಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಪರಭಾಷೆ ಚಿತ್ರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ವರನಟ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಏಕೈಕ ಪರಭಾಷಾ ಸಿನಿಮಾ 1956ರ ತೆಲುಗಿನ 'ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ. ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಐದು ದಶಕಗಳ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣದಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡೇತರ ಭಾಷೆಯದ್ದಾಗಿದೆ.
ಚಿತ್ರದ ವಿವರ!
1956ರ ಜನವರಿ 12ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ ತೆಲುಗಿನ ತೇನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಬಿ.ಎಸ್. ರಂಗಾ ಅವರು. ಕನ್ನಡಿಗರೇ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಚಿತ್ರ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ದಿಗ್ಗಜರ ಸಮಾಗಮ!
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜರಾದ ಎನ್.ಟಿ. ರಾಮಾರಾವ್ (ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ) ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ (ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ) ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಈ ಚಿತ್ರವು 4ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ 'ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ' ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಕನ್ನಡ ರಿಮೇಕ್ ನಂಟು!
ಮುಂದೆ 1982ರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಬಿ.ಎಸ್. ರಂಗಾ ಅವರೇ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 'ಹಾಸ್ಯರತ್ನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಿಮೇಕ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಮತ್ತು ಆರತಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನಿಂದ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಂದವು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಕಲೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲು ಎಂದು ಅವರು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪರಭಾಷಾ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿಲ್ಲ.
ರಾಜ್ಗೆ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿಮಾನ!
ಪರಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರೆ ಅಣ್ಣಾವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಖ್ಯಾತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಅಥವಾ ಕೀರ್ತಿಗಿಂತ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗರ ಪ್ರೀತಿಯೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ದೇವರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ನನ್ನ ದೇವರು ಎಂದು ಮನಸಾರೆ ನಂಬಿದ್ದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರಿರುವವರೆಗೂ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ರಂಜಿಸುವುದನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪರಮ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಶಕ್ತಿ!
ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಪರಭಾಷೆಗೆ ಹೋಗದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಿಷ್ಠೆ ಇಂದಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿ. 'ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ' ಚಿತ್ರದ ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ, ಉಳಿದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕನ್ನಡಕ್ಕೇ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅಜರಾಮರ.