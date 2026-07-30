ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ, ಪತಿ ನಿಕ್ ಜೋನಸ್ ಜೊತೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಜೊತೆ ಅವರು ಮೂವಿ ನೈಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ, ಅವರು ಪತಿ ನಿಕ್ ಜೋನಸ್ ಜೊತೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವಿ ನೈಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತೆಲುಗು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡುವೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹಬ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಕೂಡ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಪತಿ ನಿಕ್ ಜೋನಸ್ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಮಾಲ್ತಿ ಮೇರಿ ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಮಯ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
AMB ಸಿನಿಮಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ದಂಡು, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಖುಷ್
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ AMB ಸಿನಿಮಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೂವರು ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅಕ್ಷರಶಃ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಚೈನ್ನ ಸಹ-ಮಾಲೀಕ ಸ್ವತಃ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಭೇಟಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎನಿಸಿದೆ. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಬಂದಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹಬ್ಬುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್ ಥ್ರಿಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ರೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರು ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಐವರಿ ವಿ-ನೆಕ್ ಟಾಪ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಟಿಂಟೆಡ್ ಓವರ್ಸೈಜ್ಡ್ ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಶೋಲ್ಡರ್ ಲೆಂತ್ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಅವರ ಲುಕ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ನಿಕ್ ಜೋನಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಇನ್ನು, 'ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್' ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಓವರ್ಸೈಜ್ಡ್ ಟೀ-ಶರ್ಟ್, ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೌಸರ್ನಲ್ಲಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಹಾಗೂ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಈ ಲುಕ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಶೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ್ಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹಬ್
'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಕರೆತಂದಿದೆ. ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಈ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತೆಲುಗು ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಇಬ್ಬರು ದಿಗ್ಗಜರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗದ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದು, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಈ ನಗರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿದೆ.
'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ
'ವಾರಣಾಸಿ' ಸಿನಿಮಾ 2027ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 7 ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವರ್ಚಸ್ಸು, ಎಲ್ಲವೂ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದೂರದ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್, ಚಿತ್ರದ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು ಖಚಿತ.