Priyanka Chopra Birthday: ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ 44ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು, ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅವರ 'ಮಂದಾಕಿನಿ' ಪಾತ್ರದ ಲುಕ್ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದೆ.
ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ 44ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು, ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅವರ 'ಮಂದಾಕಿನಿ' ಪಾತ್ರದ ಲುಕ್ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸಹನಟ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ರಾಜಮೌಳಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಶೇಡ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ 44ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ 'ವಾರಣಾಸಿ'ಯಿಂದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕ ನಟ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಕೂಡ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ, ಪೋಸ್ಟರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
'ವಾರಣಾಸಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 'ರುದ್ರ' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರ 'ಮಂದಾಕಿನಿ' ಪಾತ್ರದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, "ನಮ್ಮ 'ಮಂದಾಕಿನಿ'ಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರಲಿ ಪಿಸಿ... ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ!!!" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂದಾಕಿನಿಯ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಅವತಾರಗಳು
ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರ ಎರಡು ಹೊಸ ಸ್ಟಿಲ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಕ್ಕಾಗ ಅವಳಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ. ನಗದಿದ್ದಾಗ ಅವಳೇ ಬೆಂಕಿ," ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಪಾತ್ರದ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಶೇಡ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಕಾರ್ಸೆಟ್ ಶೈಲಿಯ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ, ಬೆಂಕಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಯೋಧನಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ಬಿಳಿ ಕ್ರಾಪ್ ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಗೋ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಧರಿಸಿ, ಸಾಹಸಮಯಿ ಹುಡುಗಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ರತಂಡ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿ, "ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಹಸಗಳಿಗೆ.... ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳಿಗೆ... ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ದಿಗಂತದಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೆ," ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ನೀಡಿದೆ.
'ವಾರಣಾಸಿ' ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ
ಈ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಲವು ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದೊಂದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು 'ರುದ್ರ' ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮಲಯಾಳಂ ನಟ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಕರ್ ವಿಜೇತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ.ಎಂ. ಕೀರವಾಣಿ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ, ಅನ್ನೆಸಿ ಆನಿಮೇಷನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ನೋಟವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ರಾಜಮೌಳಿ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡಿದ್ದರು. 'ವಾರಣಾಸಿ' ಸಿನಿಮಾ 2027ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 7 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.