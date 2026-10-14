ಸ್ಟೆಫನ್ ಕಿಂಗ್ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ 'ಕ್ಯಾರಿ' ಹಾರರ್ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅತಿಮಾನುಷ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂಟಿ ಹುಡುಗಿಯ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ನಿಗೂಢ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸ್ಫೋಟದ ಸುತ್ತ ಈ 8 ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳ ಕಥೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ಬರಹಗಾರ ಸ್ಟೆಫನ್ ಕಿಂಗ್ (Stephen King) ಅವರ 1974ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸೂಪರ್ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಾರರ್ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ 'ಕ್ಯಾರಿ' (Carrie) ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ (Prime Video) ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಬೀಳುವ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅತಿಮಾನುಷ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂಟಿ ಹುಡುಗಿಯ ಸುತ್ತ ಸಾಗುವ ಈ ರೋಮಾಂಚಕ ಸೀರಿಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 8 ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಹಾರರ್ ಸೀರಿಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಮರ್ಶೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕ್ಯಾರಿ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ ಕಥೆ ಏನು?:
ಈ ಸೂಪರ್ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಾರರ್ ಕಥೆಯು 'ಕ್ಯಾರಿ' ಎಂಬ ಮುಗ್ಧ ಹುಡುಗಿಯ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಆಕೆಗೆ ಅತಿಮಾನುಷ ಶಕ್ತಿಗಳ ಅಂಬಾರಿಯೇ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಆಕೆಯ ತಾಯಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಸದಾ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂಡಿಹಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆದ ಕ್ಯಾರಿ, ಯಾವಾಗ ಬಾಹ್ಯ ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾಳೋ, ಆಗ ಆಕೆಯ ಶಾಲೆಯ ಹುಡುಗಿಯರು ಆಕೆಯನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸಿ, ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಕ್ಯಾರಿಯ ಒಳಗಿರುವ ನಿಗೂಢ ಶಕ್ತಿಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಕ್ಯಾರಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ? ಆಕೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳೇನು? ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಸರಣಿ ನೋಡಿದರಷ್ಟೇ ರೋಚಕವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ.
ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ:
ಸ್ಟೆಫನ್ ಕಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು 'ಹಾರರ್ ರಾಜ' ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಮೈಕ್ ಫ್ಲ್ಯಾನ್ಗನ್ (Mike Flanagan) ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೀರಿಸ್ನ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳನ್ನು ಮೈಕ್ ಅವರೇ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರೆ, ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೇಟ್ ಸೀಗಲ್, ಕೈರಾ ಸೆಜ್ವಿಕ್ ಮುಂತಾದವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಬುಲ್ಲಿಂಗ್ (Bullying) ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹಾರರ್ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮನ್ಮಥವಾಗಿ ಬೆಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಕೂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕುತೂಹಲದ ಮು้งಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಟ-ನಟಿಯರ ಅಭಿನಯ:
ಈ ಸೀರಿಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಮರ್ ಎಚ್. ಹಾವೆಲ್ (Summer H. Howell) ಅವರ ನಟನೆ. ಕೇವಲ 22 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಈ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿ 'ಕ್ಯಾರಿ' ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1500 ಹುಡುಗಿಯರ ಆಡಿಷನ್ ನಡೆಸಿ ಸಮರ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಮುಖದ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ರೀತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ. ಉಳಿದ ತಾರೆಯರಾದ ಸಿಯೆನಾ ಅಗುಡಾಂಗ್, ಎಮಿಸನ್ ಥಾರ್ನ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಲಿಲಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು (Verdict):
ನೀವು ಸ್ಟೆಫನ್ ಕಿಂಗ್ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಲೋವೀನ್ ಶೈಲಿಯ ಸೂಪರ್ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಾರರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಾದರೆ, ಈ ವೀಕೆಂಡ್ಗೆ 'ಕ್ಯಾರಿ' ಸೀರಿಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾದ, ರೋಮಾಂಚಕ ಕಥೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುವವರು ತಪ್ಪದೇ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಮಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಸೀರಿಸ್ ಇದು.
ರೇಟಿಂಗ್: 4/5
ಎಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು: ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವೀಡಿಯೊ (Amazon Prime Video)
ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಮೈಕ್ ಫ್ಲ್ಯಾನ್ಗನ್
ಪ್ರಮುಖ ನಟರು: ಸಮರ್ ಎಚ್. ಹಾವೆಲ್, ಸಿಯಾಂಡಾ ಅಗುಡಾಂಗ್, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಲಿಲಾರ್ಡ್ ಮುಂತಾದವರು.