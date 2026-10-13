ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೇವಲ ಉತ್ತಮ ಕಥೆಯಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಲ್ಲವು. ಇದಕ್ಕೆ 2006ರ 'ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ' ಹಾಗೂ 2026ರ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಚಿತ್ರಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ಕಥೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಪ್ರೀತಿಯಿದ್ದರೆ ಸಣ್ಣ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೂಡ ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ (Sandalwood) ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಇರಲಿ; ಕೇವಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಲ್ಲವು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಬಂದಿವೆ. ಅಂಥದ್ದೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರುವ ಎರಡು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಾದ 'ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ' (2006) ಮತ್ತು 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' (2026) ಕುರಿತು 'ನಮ್ಮೂರು ಕರ್ನಾಟಕ' ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಪೋಸ್ಟ್ ಸದ್ಯ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
2006 – ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ (Mungaru Male):
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಈ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯು ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನೂ ಮುರಿದು ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯಿತು. ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ಗಣೇಶ್ ಅಭಿನಯದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು.
2026 – ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ (Premada Oorali):
ಇನ್ನು 2026ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಭಾವನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವ ಸುಂದರ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ:
ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಸೆಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ಕಥೆ, ಸಹಜ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೂಡ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ಪ್ರಮುಖ ಉದಾಹರಣೆ. ಬಜೆಟ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಲಿ, ಆದರೆ ಕನಸುಗಳು ದೊಡ್ಡದಿರಲಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಇತಿಹಾಸವಾಗಲಿ! ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹತ್ತಾರು ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮೂಡಿಬರಲಿ ಎಂಬ ಹಾರೈಕೆ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರದ್ದು.
ಹೊಸಬರ ಸಿನಿಮಾ:
ಇನ್ನು ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೂಡ ಹೊಸಬರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಾಗಿವೆ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಹಾಗೂ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ ಜೋಡಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ್, ತಪಸ್ವಿನಿ ಪೂಣಚ್ಛ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಸಿನಿಮಾ ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ.