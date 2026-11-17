ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 150 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಾಲಿ' ಸಿನಿಮಾ ಇದೀಗ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಕುತಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಅಪರೂಪದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಾಲಿ' ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ, ತದನಂತರ ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೌಂಡ್ ಸಣ್ಣದೇನಲ್ಲ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ 50 ದಿನಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪೂರೈಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಈ ಚಿತ್ರ, ಇದೀಗ ಡಿಜಿಟಲ್ (OTT) ಪ್ಲಾಟಫಾರ್ಮನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 17 ರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ!
ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಾಲಿ' ಚಿತ್ರದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಮುಂಚೂಣಿ ಒಟಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ನವೆಂಬರ್ 17 ರಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಒಟಿಟಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಈ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಣಯ ಕಥೆ ಆನಂದಿಸುವ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ದೊರೆತಂತಾಗಿದೆ.
ಸಾಧಾರಣ ಆರಂಭದಿಂದ 150 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಜಿಗಿತ!
ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣವು ಕೇವಲ ಕನ್ನಡ ರಂಗಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೇ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಭಾರಿ ಮುಂಚೂಣಿ ಪ್ರಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಾಧಾರಣ ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಬಂದ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬಲ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನೀಡಿದ ಧನಾತ್ಮಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಂಸೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳತ್ತ ಕರೆತಂದವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಾರದಿಂದ ವಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುವ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಂದಣಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಸತತವಾಗಿ 50 ದಿನಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪೂರೈಸಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ₹150 ಕೋಟಿಗಳ ಭಾರಿ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ
ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಥೆಯ ಆಕರ್ಷಣೆ!
ಚಿತ್ರದ ಈ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅದ್ಭುತ ಪಾತ್ರವರ್ಗ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ನೋಡಬಹುದಾದ ನೈಜ ಕಥಾಹಂದರ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಿರಿಯ ನಟ ರಂಗಾಯಣ ರಘು, ನಾಯಕ ನಟ ಶ್ರೀ ರಾಮ್, ನಾಯಕಿ ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಮತ್ತು ತಪಸ್ವಿನಿ ಪೂಣಚ್ಚ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭಿನಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೊಂದಿಗೆ ಇಳಾ ವಿಟ್ಲ, ಗೋವಿಂದೇ ಗೌಡ, ದೇವೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಡು, ಅಭಿಷೇಕ್ ಕಲ್ಮನಿ, ಸುವಿಶ್ ಹಾಗೂ ಅಭಿ ಮಹೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರದ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಸುಗೆಯ ಕಥೆಯು ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸಿತು.
ಸಮರ್ಥ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಳಗ!
ಈ ಪ್ರಣಯ ಕುಟುಂಬ ನಾಟಕ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೆನಿಲ್ಲಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಾನಕಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ದೇವೇಂದ್ರ, ಪ್ರಶಾಂತ ಡಿ.ಎಸ್. ಮತ್ತು ರಮೇಶ ಎನ್.*ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿತರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಯಣ್ಣ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ವಿತರಿಸಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಕಾಂತ್ ಎಸ್.ಕೆ. ಅವರ ದೃಶ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಂಪು ನೀಡಿದೆ. ಸುನಾದ್ ಗೌತಮ್ ಅವರ ಇಂಪಾದ ಹಾಡುಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಚಿತ್ರದ ಜೀವಾಳವಾಗಿದೆ. ಹರ್ಷಿತ್ ಪ್ರಭು ಅವರ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಸಂಕಲನ ಕಥೆಗೆ ಉತ್ತಮ ವೇಗ ನೀಡಿದೆ.
ಒಟಿಟಿ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭ!
ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ದಾಟಿ ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಲು 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಾಲಿ' ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರವು ತನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿದೆ. ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದಂತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.