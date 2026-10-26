- Home
- Entertainment
- Sandalwood
- Premada Oorali: ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಾ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಚಿತ್ರದ ಜಡೆ ಹುಡುಗಿ ವಸಂತಾರ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಸ್ಪೋಟಕ ಸುದ್ದಿ..!?
Premada Oorali: ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಾ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಚಿತ್ರದ ಜಡೆ ಹುಡುಗಿ ವಸಂತಾರ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಸ್ಪೋಟಕ ಸುದ್ದಿ..!?
‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಮಿಕಾ ಶಿವು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ವಸಂತ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಸಂತಳ ಪಾತ್ರ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಆಕೆಯ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಮುಗ್ಧತೆಯು ಹಲವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಉದ್ದನೆಯ ಜಡೆಯ ಈ ನಟಿಯ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ ಏನು?
‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ವಸಂತ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ನಟಿ ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಬಗೆಗಿನ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತಾ?
‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ವಸಂತಳಿಗೆ ಫಿದಾ ಆದ ಕನ್ನಡಿಗರು; ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ!
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾತ್ರಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿದ ಮೇಲೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಇದೀಗ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಚಿತ್ರದ ವಸಂತ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದಾಳೆ. ತನ್ನ ಉದ್ದನೆಯ ಜಡೆ, ಮುಗ್ಧ ನೋಟ ಮತ್ತು ಮನಮುಟ್ಟುವ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ವಸಂತ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಸದ್ಯ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೊಸ ಕ್ರಶ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 5 ಲಕ್ಷ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
‘ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಲವ್’ ಆದ ಜಡೆ ಹುಡುಗಿ ವಸಂತ!
‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಮಿಕಾ ಶಿವು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ವಸಂತ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ವಸಂತಳ ಪಾತ್ರ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಆಕೆಯ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಮುಗ್ಧತೆಯು ಹಲವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಉದ್ದನೆಯ ಜಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಸಂತಳ ಲುಕ್ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.
ಪಾತ್ರದ ವಿಭಿನ್ನ ಗೆಟಪ್ ಮತ್ತು ರಮಿಕಾ ಅವರ ಸಹಜ ಅಭಿನಯದಿಂದಾಗಿ ವಸಂತ ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪಾಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಸಂತಳನ್ನು ‘ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಲವ್’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಶ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಅವರಿಗೆ ಈ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜನಮನ್ನಣೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು!
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಖಾತೆಯ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಫೋಟೋಗಳು, ಸುಂದರ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ರಮಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದೀಗ ಅವರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ 500K ಅಂದರೆ 5 ಲಕ್ಷದ ಗಡಿ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನಟಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ವಸಂತ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿರುವುದೇ ತನಗೆ ಸಿಗಬಹುದಾದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ತಮ್ಮ ಖುಷಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ರಮಿಕಾ, 5 ಲಕ್ಷ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಸಂತಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯಂತೆಯೇ ಮುಂದೆ ತಾವು ಅಭಿನಯಿಸುವ ಪಾತ್ರಗಳೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ, ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ಆಶಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ನೇಹಿತನ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆ!
ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಅವರು, ಈ ಸಾಧನೆ ತಮ್ಮೊಬ್ಬರದ್ದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರದ್ದು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಗತಿಯೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ರೋನಿತ್ ಆಚಾರ್ ಅವರು ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಚಿತ್ರದ ವಸಂತ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸುಂದರವಾದ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಸಂತಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಾಗಿರುವ ಉದ್ದನೆಯ ಜಡೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪಾತ್ರದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ನೇಹಿತನ ವಿಶೇಷ ಕಲಾಕೃತಿ ನಟಿಯ ಸಂಭ್ರಮ
ಕಲಾಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಸಂತಳನ್ನು ‘ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಲವ್’ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿರುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೂ ರಮಿಕಾ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಚಿತ್ರದ ವಸಂತ ಪಾತ್ರ ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ನೀಡಿದೆ. ಐದು ಲಕ್ಷ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಸಾಧನೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತನ ವಿಶೇಷ ಕಲಾಕೃತಿ ನಟಿಯ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಮಿಕಾ ಯಾವ ಹೊಸ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆಲ್ಲಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಈಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.