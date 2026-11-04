ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಎಲ್ಎಲ್ಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳ ಪರ ವಕೀಲರು ಕೂಡ ಪೈರಸಿ ಸಂಬಂಧಿತ ದೂರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಚಿತ್ರದ ಅನಧಿಕೃತ ದೃಶ್ಯಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ನೆರವು ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.
Bombay High Court issued a significant interim order to protect film Ramayana. ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಪೈರಸಿಗೆ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್; ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್!
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಚಾರದ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪೈರಸಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಿಂದಲೂ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡ ನಿರಾಳವಾಗಿದೆ.
ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಪೈರಸಿ ತಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳು ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವುದು, ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು, ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹರಡುವವರಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೂ ಖಡಕ್ ಸೂಚನೆ!
‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವಿತರಣಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗಾಡ್ಪವರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಈ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮಾಧವ್ ಜಾಮ್ದಾರ್ ಅವರ ಪೀಠವು ಪೈರಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಧ್ಯಂತರ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದೆ.
ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ, ಪಾತ್ರಗಳು, ದೃಶ್ಯಗಳು, ಹಾಡುಗಳು, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ, ಪೈರೇಟೆಡ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಅಂತಹ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
4 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಜೆಟ್ನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸಿನಿಮಾ!
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದ ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರ ವಕೀಲರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಭಾಗವೊಂದರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 2,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಒಟ್ಟು ಬಜೆಟ್ 4,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಪೈರಸಿ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವ ಆತಂಕವಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಗೌಪ್ಯತಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿದ್ದರೂ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಎರಡು ಟ್ರೇಲರ್ಗಳ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕೆಲವರು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕವೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಡೆದರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಭಾರೀ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಗೂಗಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವೇದಿಕೆಗಳಿಂದಲೂ ಸಹಕಾರ!
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಎಲ್ಎಲ್ಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳ ಪರ ವಕೀಲರು ಕೂಡ ಪೈರಸಿ ಸಂಬಂಧಿತ ದೂರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಚಿತ್ರದ ಅನಧಿಕೃತ ದೃಶ್ಯಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ನೆರವು ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.
ರಾಮನಾಗಿ ರಣಬೀರ್, ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್!
‘ದಂಗಲ್’ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಈ ಬೃಹತ್ ಪೌರಾಣಿಕ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡದ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ನ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ, ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ. ಇದೀಗ ಪೈರಸಿ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.