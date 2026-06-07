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- ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುವ Bigg Boss Kannada 13 ಶೋಗಾಗಿ, ಅಂತ್ಯ ಆಗುವ 3 ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಯಾವುವು?
ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುವ Bigg Boss Kannada 13 ಶೋಗಾಗಿ, ಅಂತ್ಯ ಆಗುವ 3 ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಯಾವುವು?
BB Kannada 13 Starting Date: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13 ಶೋ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಶುರು ಆಗಲಿದೆ. ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯೇ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಮೂರು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಅಂತ್ಯ ಆಗಬೇಕು.
3 ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಂತ್ಯ
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋ ಶುರು ಆಗುವಾಗ ಮೂರು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಅಂತ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುವುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಮೂರು ಸೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಅಂತ್ಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಬಾರಿ ಯಾವ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಂತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ?
ಪ್ರೇಮಕಾವ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿ
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಪ್ರೇಮಕಾವ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿ ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಟಿಆರ್ಪಿ ಅಷ್ಟೇನೂ ವಾವ್ ಎನ್ನುವಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಸಾಧಾರಣ ಇದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಂತ್ಯ ಆದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಟೀಂ, ವಾಹಿನಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.
ಭಾರ್ಗವಿ ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ ಧಾರಾವಾಹಿ
ಭಾರ್ಗವಿ ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಕೂಡ ಟಿಆರ್ಪಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಕಥೆ, ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೊಳಗಾದ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಥೆ, ಲವ್ಸ್ಟೋರಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಂತ್ಯ ಆದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ.
ರಾಣಿ ಧಾರಾವಾಹಿ
ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಯುವ ಹಂಬಲದಲ್ಲಿರುವ ರಾಣಿ, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ತಾಯಿ, ಮಗಳು ಯಾರೆಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ತಂದೆ, ಇದರ ಸುತ್ತವೇ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಕಥೆ ಸಾಗುವುದು. ಈ ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ಮುಗಿದರೂ ಅಚ್ಚರಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಾಹಿನಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಿದೆ.
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