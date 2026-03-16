ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ 'ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್' ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗುವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಅದರ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
'ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್' ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಟ್ಟಿಗೆ 2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವುದು ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
koimoi.com ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಹರೀಶ್ ಶಂಕರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಸುಮಾರು 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸೇಫ್ ಆಗಲು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಕನಿಷ್ಠ ಇಷ್ಟು ಗಳಿಸಬೇಕು. ಹಿಟ್ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ 200 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಗುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿಸುವ ಹಲವು ಅಂಶಗಳಿವೆ.
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ 'They Call Him OG' ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಅದರ ಸಂಗೀತ, ಟ್ರೇಲರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, 'ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರೇಲರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ.
'ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್' ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ನಟನೆಯ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ 'ಥೇರಿ'ಯ ರೀಮೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಕೊರೊನಾ ನಂತರ ಬಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀಮೇಕ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ 'ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್' ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗಬಹುದು.
'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಜೊತೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕ್ಲ್ಯಾಶ್
'ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್' ಚಿತ್ರವು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಯ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಜೊತೆ ಕ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಹಿಂದಿ ಜೊತೆಗೆ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 'ಧುರಂಧರ್' ಮೊದಲ ಭಾಗ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ, ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ತೆಲುಗು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 'ಧುರಂಧರ್ 2'ಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸಿನಿಮಾದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.