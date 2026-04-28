18 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಪೇಟ್ರಿಯಟ್' ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್‌ನಿಂದ ಚಿತ್ರದ ಕಥಾಸಾರಾಂಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೈಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾ 'ಪೇಟ್ರಿಯಟ್'. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ, ಮಲಯಾಳಂನ ಇಬ್ಬರು ದಿಗ್ಗಜ ನಟರಾದ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು. ಮೇ 1 ರಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದ್ದು, ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಶುರುವಾಗಿದೆ.

ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ, ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಫಹದ್ ಫಾಸಿಲ್ ಮತ್ತು ನಯನತಾರಾ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವೇ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಚಿತ್ರದ ಪಾತ್ರಗಳ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ, ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯ ಮೂಲ ಎಳೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕಥಾಸಾರಾಂಶವೇ ಈಗ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ

ಈ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಅವರು ಡಾ. ಡೇನಿಯಲ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಾಂತ ಮಲಯಾಳಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳದ ಭ್ರಷ್ಟ ರಾಜಕಾರಣಿ ಜೆ.ಪಿ. ಸುಂದರಂ ಅವರ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಲು ಡೇನಿಯಲ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಜೆ.ಪಿ. ಸುಂದರಂ, ಡೇನಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಸುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದು, ತಾನು ನಿರಪರಾಧಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಡೇನಿಯಲ್ ಜೇಮ್ಸ್ ನಡೆಸುವ ಹೋರಾಟವೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥಾವಸ್ತು ಎಂದು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಈ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಅವಧಿ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳಾಗಿದ್ದು, U/A 16+ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ 'ಅರಿಯಿಪ್ಪು' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಮಹೇಶ್ ನಾರಾಯಣನ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಟೋ ಜೋಸೆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಕಿಚ್ಚಪ್ಪು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್‌ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಟೋ ಜೋಸೆಫ್ ಮತ್ತು ಕೆ.ಜಿ. ಅನಿಲ್‌ಕುಮಾರ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರೇವತಿ, ರಾಜೀವ್ ಮೆನನ್, ಜಿನು ಜೋಸೆಫ್, ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಹುಸೇನ್, ಶಹೀನ್ ಸಿದ್ದಿಕ್, ಸನಲ್ ಅಮನ್, ದರ್ಶನಾ ರಾಜೇಂದ್ರನ್, ಸೆರೀನ್ ಶಿಹಾಬ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೆಳವಾಡಿ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನುಷ್ ನಂದನ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಸುಶಿನ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಸಂಗೀತ, ಮಹೇಶ್ ನಾರಾಯಣನ್ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಸಂಕಲನ, ಶಾಜಿ ಮತ್ತು ಜಿಬಿನ್ ಜೇಕಬ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಸೈನ್, ವಿಷ್ಣು ಗೋವಿಂದ್ ಆಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಡಿಕ್ಸನ್ ಪೊಡುತ್ತಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.