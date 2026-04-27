ಮಹೇಶ್ ನಾರಾಯಣನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಪೇಟ್ರಿಯಾಟ್' ಸಿನಿಮಾ ಮೇ 1 ರಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ. 18 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗವೇ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ನಟನೆಯ 'ಪೇಟ್ರಿಯಾಟ್'. ಈ ಚಿತ್ರ ಮೇ 1 ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮಹೇಶ್ ನಾರಾಯಣನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಫಹದ್ ಫಾಸಿಲ್, ನಯನತಾರಾ, ದರ್ಶನಾ ರಾಜೇಂದ್ರನ್, ರೇವತಿ, ಗ್ರೇಸ್ ಆಂಟನಿ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವೇ ಇದೆ.

ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿವೆ. "ಈ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುವಷ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಧೈರ್ಯದಿಂದಲೇ ನಾವು ಇಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು (ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು) ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇವೆ' ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕಾಲ ಹೋಯ್ತು. ನೀವು ಬೆಳೆದಿದ್ದಕ್ಕೇ ನಾವು ಬೆಳೆದಿದ್ದು. ಈ ತರಹದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುವಷ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪ್ರಬುದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಧೈರ್ಯದಿಂದಲೇ ನಾವು ಇಂಥ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದಲ್ಲದೆ, 'ನೀನು ದೊಡ್ಡವನಾ, ನಾನು ದೊಡ್ಡವನಾ' ಅಂತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡೋಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಲಾಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾಡದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ" ಎಂದು ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ವಿವರಿಸಿದರು.

Related Articles

Related image1
ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್, ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಕಾರಣ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಮಿಲನ ನಟಿ ಪಾರ್ವತಿ
Related image2
ವಿಜಯ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ: ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ

ನಾವು 15 ವರ್ಷ ಮುಂದಿದ್ದೇವೆ

"ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥಾಹಂದರ ಕೂಡ ಹೊಸದು. ನಮ್ಮ ಕಥೆಯ ಜಗತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗ್ತಿದೆ. ನಾವು ಅಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಈಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಕೆ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಾವು 15 ವರ್ಷ ಮುಂದಿದ್ದೇವೆ, ಹಿಂದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಧೈರ್ಯ ಬಂತು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಇತರ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ" ಎಂದು ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಸೇರಿಸಿದರು. 'ಪೇಟ್ರಿಯಾಟ್' ಸಿನಿಮಾದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.