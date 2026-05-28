ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ನಟನೆಯ 'ಭಾರತ್ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತಾ' ಚಿತ್ರತಂಡ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಿ ನಿಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆ. 'ದಿ ಅನ್‌ಸೀನ್ ಹೀರೋಸ್' ಅನ್ನೋ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಈ ಪೋಸ್ಟರ್, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ಇರುವ ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದೈನಂದಿನ ಶೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಗೌರವ

ದಾದಿಯರು, ವಾರ್ಡ್ ಬಾಯ್ಸ್, ಕ್ಲೀನರ್‌ಗಳು, ಲಿಫ್ಟ್ ಆಪರೇಟರ್‌ಗಳು, ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಗಾರರಂತಹ ದೈನಂದಿನ ಹೀರೋಗಳ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಈ ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. "ನಗರವನ್ನು ಭಯ ಆವರಿಸಿದಾಗ, ಈ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಹೊರಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಗೊಂದಲವಿದ್ದರೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಳಗಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಸಿಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು" ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಮಾತು

ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್, 'ಭಾರತ್ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತಾ' ಚಿತ್ರವು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಅದೃಶ್ಯ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗೌರವವಾಗಿದೆ. ವಿಪತ್ತು ಬಂದಾಗ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸಮವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳತ್ತ ನೋಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಾರೂ ಗಮನಿಸದ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ ರಕ್ತದ ಕಲೆಯಾದ ಏಪ್ರನ್‌ಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸ್ಕ್ರಬ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾದ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್, ಅನುಮತಿ ಅಥವಾ ಪದಕದ ಭರವಸೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಈ ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್‌ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಕೂಡ, ಏನನ್ನೂ ಬಯಸದೆ ತಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಜನರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸತ್ಯವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಚಿತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ" ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ: ಮಾನವ ಗುರಾಣಿ

ಚಿತ್ರದ ಬರಹಗಾರ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ತಪಾಡಿಯಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕನು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗ, ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಹಜ ಗುಣವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ಮಾನವ ಗುರಾಣಿಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ನರ್ಸ್ ಒಬ್ಬಳು ವಾರ್ಡ್‌ನ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಂತಾಗ ಅವಳ ಎದೆಬಡಿತ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಓಡಿಹೋಗುವಾಗ ರೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಳಿಯುವ ವಾರ್ಡ್ ಬಾಯ್‌ನಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿವರಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥೈರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಮಾತು

ಪೆನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್‌ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಜಯಂತಿಲಾಲ್ ಗಡಾ ಅವರು, "ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿರುವುದು ಮಾನವೀಯತೆಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಸಹಾನುಭೂತಿ. ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಜವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥೈರ್ಯವೇ 'ಭಾರತ್ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತಾ' ಚಿತ್ರದ ಜೀವಾಳ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ತಾರಾಗಣ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ವಿವರ

ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಜೊತೆಗೆ ಗಿರಿಜಾ ಓಕ್, ಸ್ಮಿತಾ ತಂಬೆ, ಅಮೃತಾ ನಾಮದೇವ್, ಇಶಾ ಡೇ, ಪ್ರಿಯಾ ಬೆರ್ಡೆ, ಆಶಾ ಶೇಲಾರ್, ಸುಹಿತಾ ಥಟ್ಟೆ, ರಸಿಕಾ ಅಘಾಸೆ, ಆದಿತ್ಯ ಮಿಶ್ರಾ ಮತ್ತು ಜಾಹಿದ್ ಖಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗವೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಪೆನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್‌ನ ಜಯಂತಿಲಾಲ್ ಗಡಾ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪೆನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್, ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ಪರಮಹಂಸ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್, ಯುನೊಯಾ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್‌ಎಲ್‌ಪಿ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ರಾಕ್ಸ್ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ. ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನೋಜ್ ತಪಾಡಿಯಾ ಅವರೇ ಕಥೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೆನ್ ಮರುಧರ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಿದ್ದು, ಜೂನ್ 12, 2026 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.