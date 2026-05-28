ಅಪ್ಪನ ಕಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ, ಆ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡ್ರು: ಆಂಕರ್ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ
ಆಂಕರ್ ಸೌಮ್ಯ ರಾವ್ ಅವರು ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಮತ್ತು ತಾರತಮ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಟಾಲಿವುಡ್ನ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋ ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಆಂಕರ್ ಆಗಿ ಸೌಮ್ಯ ರಾವ್
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಸುಂದರ ನಿರೂಪಕಿಯರಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯ ರಾವ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಕನ್ನಡದವರಾದರೂ, 'ಜಬರ್ದಸ್ತ್' ನಂತಹ ಶೋಗಳಿಂದ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಸೌಮ್ಯ ಕಿರುತೆರೆ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಬರ್ದಸ್ತ್ನಿಂದ ಅನಸೂಯಾ ಹೊರನಡೆದ ನಂತರ, ಆ ಅವಕಾಶ ಸೌಮ್ಯ ರಾವ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು.
ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ
ಸೌಮ್ಯ ರಾವ್ ತಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮರ್ನಿಂದ ಯುವಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಅವರು ಗ್ಲಾಮರ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಸೌಮ್ಯ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕರೆ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇವರು ವರ ಕೊಟ್ಟರೂ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ, ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಬಂದರೂ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಸೌಮ್ಯ ರಾವ್ ಹೇಳಿದರು.
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಇದೆ
'ಉದಯಭಾನು ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಸೌಮ್ಯ ರಾವ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು. 'ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳಿ ಪಡೆದರಂತೆ, ನಿಜವೇ?' ಎಂದು ನಿರೂಪಕರು ಕೇಳಿದಾಗ, ಸೌಮ್ಯ ನಾಚಿಕೊಂಡರು. 'ಹೌದು, ನನ್ನ ನಂಬರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ' ಎಂದರು. 'ಆ ಹೀರೋ ಯಾರೆಂದು ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲವೇ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, 'ಅವರು ದೊಡ್ಡವರು, ನನಗೆ ಭಯ' ಎಂದು ಸೌಮ್ಯ ರಾವ್ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರು.
ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೀಡ್ ಆಗಿ ನಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವಾಗ ನಾನು ತಾರತಮ್ಯ ಎದುರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೀಡ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತ್ರಗಳೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೀಡ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರೆ ಯಾರೂ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ನಾನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ನನಗೆ ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು' ಎಂದು ಸೌಮ್ಯ ರಾವ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡದಿರುವುದೇ ಉತ್ತಮ
ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೌಮ್ಯ, 'ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದವಳು' ಎಂದರು. 'ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, 'ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ವಿಲನ್ ತರಹ ನೋಡುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು. 'ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆ ಸಿಗುವುದು ಅದೃಷ್ಟ. ನನಗೆ ಆ ಅದೃಷ್ಟ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಸೌಮ್ಯ ರಾವ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
