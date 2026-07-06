ಅಖಿಲ್ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಟನೆಯ 'ಲೆನಿನ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಜೂ.ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಮತ್ತು ಅಖಿಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಅಖಿಲ್ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಟನೆಯ 'ಲೆನಿನ್' ಸಿನಿಮಾ ಜುಲೈ 10 ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಚಿತ್ತೂರು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಸಿತಾರ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಗವಂಶಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಖಿಲ್ ಟಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಿಟ್ ನೀಡಿಲ್ಲ.

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ಹೀಗಾಗಿ 'ಲೆನಿನ್' ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮುರಳಿ ಕಿಶೋರ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಲೆನಿನ್' ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಲು ಇರುವ ಸಣ್ಣ ಅವಕಾಶವನ್ನೂ ಚಿತ್ರತಂಡ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಂಗ್ ಟೈಗರ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ನೀಡಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ. ತಾರಕ್ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜೂ. ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ತಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಅಖಿಲ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 'ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ ಟೈಗರ್.. 'ಲೆನಿನ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಗರ್ಜನೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ.. ಲವ್ ಯೂ' ಎಂದು ಅಖಿಲ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು

ಒಬ್ಬ ಹೀರೋನ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೀರೋ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ನೀಡುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲೇನಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ 'ಜಲ್ಸಾ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಸತತ ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿದ್ದರು. 'ಜಲ್ಸಾ' ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತ್ತು.

ಈಗ ಅಖಿಲ್‌ಗೂ ಒಂದು ಹಿಟ್‌ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರಂತೆ ತಾರಕ್ ಅವರ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಅಖಿಲ್‌ಗೆ ಯಶಸ್ಸು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. 'ಲೆನಿನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ, ಈಶ್ವರಿ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಸುನೀಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.