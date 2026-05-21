ಮೇ 20ರಂದು ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನಸಾರೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಚಿತ್ರದ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಹೊಗಳಿದ್ದು, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಎಂದು ಕರೆದರೆ, ರಿಷಬ್ 'ನಿಜವಾದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಾಸಸ್' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಮನಮುಟ್ಟುವ ಶುಭಾಶಯ
ಮೇ 20ರಂದು ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರ ಮುಂಬರುವ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಚಿತ್ರದ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬಂತು. ಈ ನಡುವೆ, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ, 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಝಲಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್, ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ (ಹಿಂದಿನ ಟ್ವಿಟರ್) ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಬಾವ! ನಿನಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಟೈಗರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್. ಪ್ರತಿ ಶಾಟ್ನಲ್ಲೂ ಬೆಂಕಿ ಉಗುಳುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತ, 'ಕಾಂತಾರ' ಖ್ಯಾತಿಯ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಜೂ. ಎನ್ಟಿಆರ್ಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು 'ನಿಜವಾದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಾಸಸ್' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. "ಮಾಸ್, ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೇಜ್ನಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಬೆಂಕಿಯಂತಹ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಿಜವಾದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಾಸಸ್. ಈ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರಲಿ ಮತ್ತು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿ" ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಮತ್ತು ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೂ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. "ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳ ಮಾಸ್ಟರ್, ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಶಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಬಿರುಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಸರ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ! ಮೈತ್ರಿ, ರವಿ ಬಸ್ರೂರು ಮತ್ತು ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ
ಜೂ. ಎನ್ಟಿಆರ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಂಗಳವಾರ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಿನಿಮಾದ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ 2027ರ ಜೂನ್ 11ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. 'ಕೆಜಿಎಫ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಭರ್ಜರಿ ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳಿರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ. 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್, ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿದೆ. ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಇದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ, ಅಫೀಮು ಉದ್ಯಮದ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡವು ಬಿಜು ಮೆನನ್, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಖುಷ್ಬೂ ಸುಂದರ್, ಗುರು ಸೋಮಸುಂದರಂ, ರಾಜೀವ್ ಕನಕಾಲ, ಅಶುತೋಷ್ ರಾಣಾ, ಅಂಶುಮಾನ್ ಪುಷ್ಕರ್, ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಗುಪ್ತಾ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಶ್ರೀನು, ಶತ್ರು, ಶಿವ, ಭೀಮಲ್ ಜೀತ್ ಓಬೆರಾಯ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಟರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಅಫೀಮು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹೋರಾಡುವ ಖಳನಾಯಕರ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದಯಿ ಕೊಲೆಗಾರನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ನ ಒಂದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಟ ಶವಗಳ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಪರ್ವತದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಟಿಆರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಂದಮೂರಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ರಾಮ್, ನವೀನ್ ಯೆರ್ನೇನಿ, ವೈ. ರವಿಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಕೋಸರಾಜು ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.