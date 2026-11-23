ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯದ 'OM: ಆಪರೇಷನ್ ಮೋಲ್' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಉತ್ತಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದೆ.
ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯದ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ 'OM: ಆಪರೇಷನ್ ಮೋಲ್' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಭಾನುವಾರ (3ನೇ ದಿನ) ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 45 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ.
OM ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 3ನೇ ದಿನ
Sacnilkನ ಲೈವ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, 'OM: ಆಪರೇಷನ್ ಮೋಲ್' 3ನೇ ದಿನ (ಭಾನುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 22) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 11.21 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 45.56 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 53.08 ಕೋಟಿ ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. ಎರಡನೇ ದಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಮೊದಲ ದಿನ 18.10 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ 16.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ತಮಿಳು ವರ್ಷನ್ ಭಾನುವಾರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 8.30 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ. ತೆಲುಗು ವರ್ಷನ್ 2.52 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ವರ್ಷನ್ 39 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
OM ದಿನವಾರು ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಭಾರತದ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:
ದಿನ 1 (ಶುಕ್ರವಾರ): 18.10 ಕೋಟಿ ರೂ.
ದಿನ 2 (ಶನಿವಾರ): 16.25 ಕೋಟಿ ರೂ.
ದಿನ 3 (ಭಾನುವಾರ): 11.21 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಒಟ್ಟು ಭಾರತದ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 45.56 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಒಟ್ಟು ಭಾರತದ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 53.08 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಅಂದಾಜಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಂತರ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
OM: ಆಪರೇಷನ್ ಮೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ
ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪೆರಿಯಸಾಮಿ ಕಥೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ಧನುಷ್ 'ಪಳನಿವೇಲ್' ಆಗಿ ಮತ್ತು ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ 'ಬರ್ಮಾ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್' ಆಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಮತ್ತು ನಾಸಿರುದ್ದೀನ್ ಷಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ 2026ರ ನವೆಂಬರ್ 20 ರಂದು ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.