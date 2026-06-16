Bollywood ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರ ಧರ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದೆ. ಮಂಜು ವಾರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರ ಧರ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದೆ. 'ಒಡಿಯನ್: ದಿ ಏಜ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್' ಹೆಸರಿನ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಂಜು ವಾರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ನಟಿಸಲಿದ್ದು, ರಾಹುಲ್ ಸದಾಶಿವನ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರ ಧರ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೀಗ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ.
ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಧರ್ಮ, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ 'ಒಡಿಯನ್: ದಿ ಏಜ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಹುಲ್ ಸದಾಶಿವನ್ ಇದರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದು, ಮಂಜು ವಾರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಹಯೋಗ
"ನಾವು ಧರ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಾಲುದಾರರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ," ಎಂದು ಕರಣ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಇದು ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಇದೆ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕರಣ್ ಜೋಹರ್, ಅದಾರ್ ಪೂನಾವಾಲಾ, ಅಪೂರ್ವ ಮೆಹ್ತಾ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರಿಯಾ ಮೆನನ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ. 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೇರಳದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಜಾನಪದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.
ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಾರಥ್ಯ
ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಹುಲ್ ಸದಾಶಿವನ್ ಅವರನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 'ಭೂತಕಾಲಂ' ಮತ್ತು 'ಭ್ರಮಯುಗಂ' ನಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ರಾಹುಲ್ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಥಾಹಂದರವನ್ನು ಕರಣ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಹುಲ್ ಸದಾಶಿವನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಒಡಿಯನ್' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತೆರೆಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಅವರ ಶೈಲಿ ಈ ಕಾಲದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ," ಎಂದು ಕರಣ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅದ್ಭುತ ತಾರಾಗಣ
ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ನಟಿ ಮಂಜು ವಾರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. "ಈ ಕಥೆಗೆ ತೆರೆಮೇಲೆ ಜೀವ ತುಂಬಲು ಅಸಾಧಾರಣ ನಟಿ ಮಂಜು ವಾರಿಯರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಇದ್ದಾರೆ," ಎಂದು ಕರಣ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರತಂಡವು ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ "ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ" ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ.