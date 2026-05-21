ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ನಟನೆಯ ‘ದೃಶ್ಯಂ 3’ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂತಿದೆಯಾ? ಕಥೆ, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಜೀತು ಜೋಸೆಫ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ನಟನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಮರ್ಶೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವರ 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಸಿಯಾದಂತಿದೆ. ಈ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ನಲ್ಲೇ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ಸಿನಿಮಾ ಎನಿಸಿದೆ. ಹಳೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಥ್ರಿಲ್, ಶಾಕಿಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಎಂದಿನಂತೆ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಈ ವರ್ಷದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದವು. ಮೊದಲ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಥ್ರಿಲ್ ಹಾಗೂ ಶಾಕಿಂಗ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿದ್ದವು. ಮೂರನೇ ಭಾಗದಿಂದಲೂ ಅದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ವಿಫಲವಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಹಳೆಯ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲೇ ಸಾಗಿದ್ದು, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶಾಕ್ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಕಥೆ ಏನು?
'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮೊದಲ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಪಾತ್ರಗಳೇ ಇಲ್ಲೂ ಇವೆ. ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ಅಂತ್ಯದ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಕಥೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಕೇಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೀ-ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಜ್ ಕುಟ್ಟಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾನೆ. 'ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ, ಆದರೆ ಗತಕಾಲ ಕಳೆದಿಲ್ಲ' ಅನ್ನೋದು ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್. ಆದರೆ, ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹೊಸತನ ಮೂರನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ.
'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಸ್ಟಾರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ?
ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ. ಉಳಿದ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿಯ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹೊಸತೇನನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ನಟನೆ ಇದ್ದರೂ ಪಾತ್ರಗಳು ಮೊದಲಿನಷ್ಟು ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.
ಜೀತು ಜೋಸೆಫ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಹೇಗಿದೆ?
ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೀತು ಜೋಸೆಫ್ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಅದ್ಭುತ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅವರ ಆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾದ ತನಿಖೆ, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಮೋಶನಲ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹಳೆಯ ಭಾಗಗಳನ್ನೇ ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಸ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಬದಲು, ಸಿನಿಮಾ ಹಳೆಯ ನೆನಪು ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಥೆ ಹಲವು ಕಡೆ ಊಹಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲಾರ್ಧ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಕಥೆ ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೂ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯಗಳು ಬಯಲಾಗಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ 'ದೃಶ್ಯಂ' ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ನ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಥ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಿನಿಮಾದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಗಿವೆ?
'ದೃಶ್ಯಂ 3' ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಹಲವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾದ ಗಂಭೀರ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಮೊದಲ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಆ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.
ಯಾರು ನೋಡಬಹುದು / ಯಾರು ನೋಡಬಾರದು?
ನೀವು 'ದೃಶ್ಯಂ' ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಮೊದಲ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಸೆಯಾಗಬಹುದು. ಸಿನಿಮಾ ಹಲವು ಕಡೆ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಮತ್ತು ಊಹಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.