ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅಭಿನಯದ 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ರಿಮೇಕ್ ಆಗದಿರುವ ಕಾರಣವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೀತು ಜೋಸೆಫ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಇಮೇಜ್ಗೆ..
ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಯ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಲ್ಲಿ 'ದೃಶ್ಯಂ' ಕೂಡ ಒಂದು. ಮಲಯಾಳಂನ ಈ ಚಿತ್ರ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿದೆ. 'ದೃಶ್ಯಂ' ಮೊದಲ ಭಾಗವು ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಸೇರಿ ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು. 'ದೃಶ್ಯಂ 2' ಬಂದಾಗ, ತಮಿಳು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಮೂರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಿಮೇಕ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದ 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಕೇವಲ ಹಿಂದಿ ರಿಮೇಕ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ, ಮಲಯಾಳಂ ಮೂಲ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿನವೇ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಡಬ್ ಮಾಡಿದ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ, 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ರಿಮೇಕ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೀತು ಜೋಸೆಫ್ ಅವರೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಕಥೆಯ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಹೀರೋಗಳ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಿಮೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜೀತು ಜೋಸೆಫ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಬ್ ಎಫ್ಎಂಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯವರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರ ನಾಯಕರ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ.
ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ
ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಕಥೆಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದಂತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೂ, ಅವರು ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದರು. 'ಜೀತು, ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ನಾನು ಸರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅವರು ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಜೀತು ಜೋಸೆಫ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು, 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 225 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನವಾದ ಮೇ 21 ರಂದು ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 200 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿತ್ತು.