Nisha Ravikrishnan: 'ಗಟ್ಟಿಮೇಳ' 'ಅಣ್ಣಯ್ಯ' ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ನಿಶಾ ರವಿಕೃಷ್ಣನ್ 'ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನಕ್ಷತ್ರಂ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 2026' ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳಿನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಹಾಗೂ ನಟ ಸೂರ್ಯ ಅಂದರೆ ಅಪಾರ ಇಷ್ಟ ಎಂದಿರುವ ನಿಶಾ, ವಿಜಯ್ ಅಭಿನಯದ 'ಗಿಲ್ಲಿ' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ನೋಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ಗಟ್ಟಿಮೇಳ' ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ 'ಅಮೂಲ್ಯ' ಅಲಿಯಾಸ್ 'ರೌಡಿ ಬೇಬಿ' ಎಂಬ ಖ್ಯಾತ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಕರುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಮಾತಾಗಿರುವ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿ ನಿಶಾ ರವಿಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನಕ್ಷತ್ರಂ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 2026' (South Indian Nakshatram Awards 2026) ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅದ್ದೂರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಶಾ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ತಾರೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ, ಸಂತಸದಿಂದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಐ ಲವ್ ಹಿಮ್
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಮಿಳು ನಿರೂಪಕರು, "ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಫೇವರಿಟ್ ನಟ ಯಾರು?" ಎಂದು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ತಡಮಾಡದೆ ತಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ನಗು ಬೀರುತ್ತಲೇ ತಕ್ಷಣ ಉತ್ತರಿಸಿದ ನಟಿ ನಿಶಾ, "ತಮಿಳಾ? ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆಚ್ಚಿನ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಸರ್. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಟ ಸೂರ್ಯ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟ, ಐ ಲವ್ ಹಿಮ್" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಕಾಲಿವುಡ್ ನಾಯಕರ ಮೇಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಅಪಾರ ತಾರಾ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ
ನಿಶಾ ಅವರ ಈ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಹಾಸ್ಯಭರಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ನಿರೂಪಕರು, "ಸೂರ್ಯ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಡೀ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಿಎಂ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಶಾ ಅವರೇ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು.
"ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ"
ಇದೇ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ವೇಳೆ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟಿ ನಿಶಾ, "ನಾನು ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ಗಿಲ್ಲಿ' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಕರ್ ಕೂಡ, "ಗಿಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ನಟನೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿತ್ತು" ಎಂದು ಹಳೆಯ ನೆನಪನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕು ಇದೀಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಿಂದ ಹಿರಿತೆರೆಯತ್ತ ಯಶಸ್ವಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಡುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ನಿಶಾ ರವಿಕೃಷ್ಣನ್, ಕಾಲಿವುಡ್ನ ಈ ಇಬ್ಬರು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಿರುವ ಈ ಆಕರ್ಷಕ ಮಾತುಗಳ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕು ಇದೀಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಪಾರ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟಿ ನಿಶಾ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮನಸಾರೆ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.