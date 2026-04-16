ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಆಂಗ್ರಿ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆ ಆಳಿದವರು ರಾಜಶೇಖರ್. ಪೊಲೀಸ್ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಜನರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟರಾದರು. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆಗಿನ ವಿವಾದದಿಂದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು.
ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದರೆ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಆದರೆ ಮೆಗಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರಂತೆ. ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುವುದೇ?
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆಗಿನ ವಿವಾದದಿಂದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ಹೀರೋ ಆಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೋಷಕ ನಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಬೈಕರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶರ್ವಾನಂದ್ ತಂದೆಯಾಗಿ ನಟಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಟನೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ 'ಮೀಟ್ ದಿ ಪ್ರೆಸ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಜೀವಿತಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
'ಬೈಕರ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. "ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದೆ. ವಿಮರ್ಶಕರ ಸಂಘದ ಗೌರವ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡದು" ಎಂದು ರಾಜಶೇಖರ್ ಭಾವುಕರಾದರು. ಹಿಂದೆ 'ಅಂಕುಶಂ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅಪಘಾತವಾಗಿತ್ತು, ಆ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗ 'ಬೈಕರ್'ಗೂ ಮುನ್ನ ಅಪಘಾತವಾಗಿದೆ, ಈ ಚಿತ್ರವೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾಕತಾಳೀಯ ಎಂದರು. ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರವೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧ
ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸದಾ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ ಎಂದರು. ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ರಾಜಶೇಖರ್, ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆಗಿನ ಹಳೆಯ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ಉತ್ತಮ ಕಥೆ ಬಂದರೆ ಅವರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಸಂಚಲನಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದರೆ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪವನ್ ಸಾಧಿನೇನಿ ಮತ್ತು ಐ.ವಿ.ಶಶಿ ಪುತ್ರನ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳು ನಟ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಎಂಜಿಆರ್ ನಂತರ ವಿಜಯ್ಗೆ ಅಂತಹ ಜನಬೆಂಬಲವಿದೆ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಣ ಬೇಕು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.