ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಅವರ ಕ್ರೇಜ್, ಅವರ ಸಾವಿನ ಹಿಂದಿನ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಕನಗಾಲ ಜಯಕುಮಾರ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆಗಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನುಭವ, ಅವರು ಕಚ್ಚಿದ ಸೇಬು 25 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹರಾಜಾದ ಕಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಹಾಡು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ವಿತರಕರು ಸಿನಿಮಾ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಲೇ ಅವರ ಕ್ರೇಜ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೇವಲ ಐಟಂ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ತನಗಾಗಿಯೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಅವರ ದುರಂತ ಸಾವಿನ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಕನಗಾಲ ಜಯಕುಮಾರ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು, ಯಾರಿಗೂ ತಲೆಬಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಯಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋಗಳು ಸೆಟ್ಗೆ ಬಂದರೂ, ಅವರು ಕಾಲು ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ ಕೂರುತ್ತಿದ್ದರು. 'ಇದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟ' ಎಂಬಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾರನ್ನು 'ಆ ಕಾಲದ ಪುಷ್ಪ' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇತ್ತು, ಕ್ಲೋಸಪ್ ಶಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಜಯಕುಮಾರ್ ವಿವರಿಸಿದರು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಕುಮಾರ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಕಾಲು ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಆಗ ಚಿರಂಜೀವಿ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳುತ್ತಾ ಆಕೆಯ ಬಳಿ ಬರುವ ಶಾಟ್ ಇತ್ತು. ಆ ಸೀನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಆಕೆಗೆ ಹೊಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರು ಲೈಟಾಗಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿದರೂ, ಸಿಲ್ಕ್ ಓವರ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರು. ನಂತರ ಆಕೆಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ ಶಾಟ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಅವಮಾನಗಳಿಂದಲೇ ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೇರ್ ಮಾಡದ ಸ್ವಭಾವ ಬೆಳೆದಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಯಾವ ಹೀರೋಯಿನ್ಗೂ ಇಲ್ಲದ ಕ್ರೇಜ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾಗೆ ಇತ್ತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಜಯಕುಮಾರ್ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡಿದರು. ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಚ್ಚಿದ ಸೇಬನ್ನು ಹರಾಜು ಹಾಕಿದಾಗ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಡಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ ವಿತರಕರು ಸಿನಿಮಾ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಜೀವನ ತಿರುವು ಪಡೆಯಲು ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗಿನ ಪರಿಚಯವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಶುರು
ಆತ, ಸಿಲ್ಕ್ನನ್ನು ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ. ಆದರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಭಾರಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಇದ್ದ ಕ್ರೇಜ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಶುರುವಾದವು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ಆಕೆ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದು ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯ. ನಾವು ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ನಟಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆವು ಎಂದು ಅವರು ನೋವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಸಾವಿನ ಸುತ್ತ ಹಲವು ಊಹಾಪೋಹಗಳಿದ್ದರೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಅನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆಯ ಜೀವನವು ಬೆಳಗಿ ಬಾಳಿದ ಮಹಾರಾಣಿಯಂತೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಯಕುಮಾರ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.