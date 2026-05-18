- Home
- Entertainment
- ಹೇಗಿದೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಶಿವಣ್ಣ ನಟನೆಯ ಪೆದ್ದಿ ಟ್ರೇಲರ್?: ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೂಪರ್, ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮೈನಸ್ ಇದೇ!
ಹೇಗಿದೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಶಿವಣ್ಣ ನಟನೆಯ ಪೆದ್ದಿ ಟ್ರೇಲರ್?: ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೂಪರ್, ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮೈನಸ್ ಇದೇ!
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ 'ಪೆದ್ದಿ'. ಬುಚ್ಚಿಬಾಬು ಸಾನಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಎಮೋಶನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೂ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಅದೇನು?
ಮೇಕೋವರ್ ವಾಹ್
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ 'ಪೆದ್ದಿ'. ಬುಚ್ಚಿಬಾಬು ಸಾನಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಮೇಕೋವರ್ 'ವಾಹ್' ಎನ್ನುವಂತಿದೆ.
ಮಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಪೆದ್ದಿ ಹೋರಾಟ
'ಪೆದ್ದಿ' ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಕುಸ್ತಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆಟವಿರಲಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ 'ಪೆದ್ದಿ'ಯೇ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಎನ್ನುವಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಿದರೂ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರ 'ಪೆದ್ದಿ' ಎಂದೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ನೆಲ, ತನ್ನ ಮಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಪೆದ್ದಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಟ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಭಾವನೆಗಳು, ಪಾತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಭಾವೋದ್ವೇಗಗಳು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಟ್ರೇಲರ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಆಟವೇ ನನ್ನ ಜಂಬ
ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಹೋರಾಟದ ಕಥೆ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರೇಲರ್ನಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. 'ಆಟವೇ ನನ್ನ ಜಂಬ' ಎಂದು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಹೇಳುವ ಡೈಲಾಗ್ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಯಕಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಿದಾ ಆಗುವುದು, ಅವರೊಂದಿಗಿನ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಂಬ ಇದ್ದು, 'ರೌಡಿ ಬೇಬಿ' ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಬದುಕೋದು ಮುಖ್ಯ
ಊರಿನ ಹಿರಿಯನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಆಟ ಗೆಲ್ಲೋದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಬದುಕೋದು ಮುಖ್ಯ' ಎಂಬ ಅವರ ಮಾತು, ಇದು ಬರೀ ಆಟವಲ್ಲ, ಬದುಕಿನ ಹೋರಾಟ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಕುಸ್ತಿ, ರನ್ನಿಂಗ್ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ನಿಪುಣನಾಗಿದ್ದು, ತನ್ನವರಿಗಾಗಿ ಆಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. 'ನಾನು ಆಡಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೋರಾಡಿದೆ ಸಾರ್' ಎನ್ನುವ ಚರಣ್ ಡೈಲಾಗ್ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ದೊಡ್ಡವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಪ್ರವೇಶದಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಆಯಾಮವೂ ಇರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲೇಬೇಕು
ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡೋಕೆ ಓಕೆ ಎನಿಸಿದರೂ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಏನು ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಕಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಎಳೆ ಯಾವುದು, ಚರಣ್ ಹೋರಾಟ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ದವಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಇದಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲೇಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಗೀತವಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್ 4 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.