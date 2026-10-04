ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ನಟನೆಯ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ Netflix, JioHotstar ಮತ್ತು ZEE5ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿವೆ. ‘ಪ್ರೇಮಲು’ ಬಳಿಕ ನಟಿಯ ಓಟಿಟಿ ಕ್ರೇಜ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
‘ಪ್ರೇಮಲು’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾದ ಮಲಯಾಳಂ ಬ್ಯೂಟಿ ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ಸದ್ಯ ಸಾಲು ಸಾಲು ಯಶಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲೂ ಈ ನಟಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಓಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ನಟನೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಟಾಪ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಸಿನಿ ಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ನಟಿಸಿರುವ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಗೂ ಜೀ5ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಓಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಟಾಪ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವುದು ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ಅವರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕ್ರೇಜ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆ
ಮೊದಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ‘ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾ ಡಿಜಿಟಲ್ನಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವೆಂಕಿ ಅಟ್ಲೂರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ರನ್ ಬಳಿಕ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಬಳಿಕವೂ ಚಿತ್ರದ ಕ್ರೇಜ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗದೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಇದೀಗ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ಅವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್
ಇನ್ನು ನಿವಿನ್ ಪೌಲಿ ಮತ್ತು ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ‘ಬೆತ್ಲೆಹೆಂ ಕುಟುಂಬ ಯುನಿಟ್’ ಕೂಡ ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಬಂದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸದ್ಯ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಕಥಾಹಂದರದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಜನ ನಾಯಗನ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇದೀಗ ಡಿಜಿಟಲ್ನಲ್ಲೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜೀ5ನ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ‘ಜನ ನಾಯಗನ್’ ಟಾಪ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ.
ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಹೀಗೆ ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ನಟನೆಯ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಓಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಗೂ ಜೀ5ನಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವುದು ಸದ್ಯ ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ಅವರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಲಯಾಳಂ ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.