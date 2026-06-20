ಒಂದೆಡೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಂಜನಾ ಸುಖಾನಿ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರ 'ಮೈನ್ ವಾಪಸ್ ಆವುಂಗಾ' (Main Vaapas Aaunga) ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಯರ 'ವಸ್ತುಕರಣ'ಕ್ಕೆ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಬ್ರೇಕ್? ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೆಡಗಿ ಅಂಜನಾ ಸುಖಾನಿ ನೀಡಿದ್ರು ಭರ್ಜರಿ ಸಾಥ್!
ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟಿಯರನ್ನು ಕೇವಲ ಗ್ಲಾಮರ್ ಗೊಂಬೆಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಒಂದು 'ವಸ್ತು'ವಿನಂತೆ (Objectification) ಬಿಂಬಿಸುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ದಶಕಗಳಿಂದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟಿಯರ ಅಂಗಾಂಗ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಆದ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ ವಿವಾದಗಳು ಎದ್ದೇಳುತ್ತವೆ. ಈಗ ಇದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ನಟಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ (Janhvi Kapoor) ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಟಿ ಅಂಜನಾ ಸುಖಾನಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ದಿಟ್ಟ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಶಹಬ್ಬಾಸ್!
ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅಭಿನಯದ 'ಪೆದ್ದಿ' (Peddi) ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಯರನ್ನು ತೋರಿಸುವ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಬಿಂಬಿಸುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾನ್ವಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ 'ವಸ್ತುಕರಣ'ದ ವಿರುದ್ಧ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಠಿಣ ನಿಲುವನ್ನು 'ಮೈನ್ ವಾಪಸ್ ಆವುಂಗಾ' ನಟಿ ಅಂಜನಾ ಸುಖಾನಿ (Anjana Sukhani) ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರು ಇಡೀ ಮಹಿಳಾ ಸಮುದಾಯದ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ" ಎಂದು ಅಂಜನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾದ ಕಹಿ ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಜನಾ ಮಾತು
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಂಜನಾ ಸುಖಾನಿ, "ನಾನು ಕೂಡ ದಕ್ಷಿಣದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತು. ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಈ ಧೈರ್ಯದ ನಡೆ, ಮುಂದೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರಲಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಯುವ ನಟಿಯರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ. ಯಾರು ತಮಗೆ ಅಸಹನೀಯ ಎನಿಸುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲು ಹೆದರುತ್ತಾರೋ, ಅವರಿಗೆ ಜಾನ್ವಿ ಈಗ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಜನಾ ಕಮಾಲ್!
ಒಂದೆಡೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಂಜನಾ ಸುಖಾನಿ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರ 'ಮೈನ್ ವಾಪಸ್ ಆವುಂಗಾ' (Main Vaapas Aaunga) ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅಂದಾಜು 21.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.
ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ನಾಸಿರುದ್ದೀನ್ ಶಾ ಎದುರು ನಡುಕ!
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಜನಾ ಅವರು ಹಿರಿಯ ನಟ ನಾಸಿರುದ್ದೀನ್ ಶಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಾಸಿರ್ ಸರ್ ಅವರಂತಹ ಲೆಜೆಂಡ್ ಎದುರು ನಟಿಸುವಾಗ ನನಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಭಯವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೀನವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ, ಅವರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲು ನನಗೆ ಭಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಕಂಡು ನನಗೆ ಬೆರಗಾಗುತ್ತಿತ್ತು" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದನ ಮೇಲಿರುವ ಗೌರವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಈ 'ವಸ್ತುಕರಣ' ವಿರೋಧಿ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಈಗ ಅಂಜನಾ ಸುಖಾನಿ ಅವರಂತಹ ನಟಿಯರ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದು, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಆಶಾವಾದ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಗ್ಲಾಮರ್ ಲೋಕದ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಾಳಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿರುವು ಪಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.