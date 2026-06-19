‘ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಟಿ ದೇವತೆಯಂತೆ ಇರಬೇಕು, ಸದಾ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಬಯಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸಿದ್ಧಸೂತ್ರಗಳಿವೆ. ನಾವು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಈ ಇಮೇಜ್ ಮುರಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ’…
ಸಮಂತಾ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ 'ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್' ಕ್ರೇಜ್ ಹಿಂದಿನ ಗುಟ್ಟು!
ಟಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ 'ಡಾರ್ಲಿಂಗ್' ಪ್ರಭಾಸ್ (Prabhas) ಮತ್ತು 'ಸೌತ್ ಕ್ವೀನ್' ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು (Samantha) ಅವರದ್ದೇ ಮಾತು. ಪ್ರಭಾಸ್ ಎಂದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಹೆಸರಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್! ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾದು ಕುಳಿತಿರುತ್ತಾರೋ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕೂಡ ಅವರ ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಹಪಹಪಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಆಡಿರುವ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಸಿನಿವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿವೆ.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಎಂಬ 'ಕುಬೇರ' ಯಂತ್ರ!
ಸಮಂತಾ ಅಭಿನಯದ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' (Maa Inti Bangaram) ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಅವರು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡಿದರು. "ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು, ಆ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಟೇರುವ ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆಯ ಭರವಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರು ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಖ್ಯಾತಿ," ಎಂದು ಸಮಂತಾ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಕಾಲ್ಶೀಟ್ ಸಿಗುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನೂ ಅವರು ಈ ವೇಳೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾಗಳ 'ಪರಿಪೂರ್ಣ' ಚೌಕಟ್ಟು ಮುರಿಯಲು ಸಿದ್ಧರಾದ ಸ್ಯಾಮ್!
ಕೇವಲ ಹೀರೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಮಂತಾ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಟಿ ದೇವತೆಯಂತೆ ಇರಬೇಕು, ಸದಾ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಬಯಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸಿದ್ಧಸೂತ್ರಗಳಿವೆ. ನಾವು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಈ ಇಮೇಜ್ ಮುರಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಮಾಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲರು, ನಾವು ಕೂಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡಬಲ್ಲೆವು ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಡಲು ನಾನು ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ," ಎಂದು ಸಮಂತಾ ಸವಾಲು ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಾಹಸ
ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ಕೂಡ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಅವರು ಇಂತಹ ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಈಗಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು 'ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಏಂಜಲ್ಸ್' ತರಹದ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಮಹಿಳಾ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು, ಅಂದರೆ ಜೂನ್ 19 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಮಂತಾ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಈ ಬಾರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿಯೂ ಸಮಂತಾ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತೋರಿರುವ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಿರುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಮೂಲಕ ಸಮಂತಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.